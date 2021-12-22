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РИА Новости

Путин: доля современных вооружений в армии превысила 71%, в ядерных силах — 89%

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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Доля современных вооружений в Вооруженных силах РФ превысила 71%, в ядерных силах - 89%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи. Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах - 89%", - сказал Путин в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, активными темпами шло развитие новейших вооружений, часть из них - комплексы "Авангард" и "Кинжал" - поставлены на боевое дежурство.

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