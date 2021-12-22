Командующий ВВО Александр Чайко сообщил о планах перевооружении войск округа в 2022 году

ЦАМТО, 21 декабря. В Восточный военный округ (ВВО) в 2022 году впервые поступят истребители Су-57. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Чайко.

"Переоснащение войск округа продолжится в следующем году. В частности, спланировано получение модернизированного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", ударных вертолетов Ми-28НМ и первых истребителей Су-57", – сказал он журналистам в ходе итоговой коллегии Минобороны России.

Он напомнил, что в 2021 году ВВО получил более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники. Приняты на вооружение дизель-электрическая подводная лодка "Магадан", береговые ракетные комплексы "Бастион", началось плановое перевооружение мотострелковых соединений и воинских частей на танки Т-80БВМ, которые в ходе эксплуатации зарекомендовали себя как надежные и безотказные образцы вооружения в сложных климатических условиях. В береговые войска Тихоокеанского флота поступили боевые машины пехоты БМП-3.

Доля современных образцов техники в ВВО достигла 56%.

"Ключевым мероприятием подготовки войск округа в наступающем году станут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". В общей сложности спланировано более 9 тыс. мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более 2 тыс. командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений. Мы продолжим практику внедрения в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, большинство тактических учений будем проводить в двустороннем формате, создавая при этом условия обстановки, максимально приближенные к реальным боевым", – цитирует "РИА Новости" командующего войсками ВВО.