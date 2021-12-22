Войска ЦВО получили в этом году более 1 200 образцов вооружения и техники

Авиационные части приняли на вооружение 13 летательных аппаратов, в том числе высотные истребители-перехватчики МИГ-31БМ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) в 2021 году получил свыше 1 200 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, сообщил командующий его войсками Александр Лапин журналистам во вторник.

"В целях повышения оснащенности воинских частей и соединений округа современным вооружением и военной техникой и наращивания боевого потенциала в текущем году поступило более 1 200 новых и модернизированных образов, в том числе свыше 100 комплексов и образцов ракетно-артиллерийского вооружения, около 70 единиц бронетанкового вооружения и более 60 единиц автомобильной техники", - сказал Лапин после итоговой коллегии Минобороны РФ.

По его словам, авиационные части приняли на вооружение 13 летательных аппаратов, в том числе высотные истребители-перехватчики МИГ-31БМ, военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ-В.

Одним из знаковых событий уходящего года командующий назвал формирование в ЦВО первого в Вооруженных силах России штатного подразделения, оснащенного боевыми машинами поддержки танков "Терминатор".

"Это совершенно новая техника для нашей армии. Убежден, что данная техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство как для поддержки танков, так и для решения широкого спектра задач", - подчеркнул Лапин.