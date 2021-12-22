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Интерфакс-АВН

Испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара" с космодрома Плесецк перенесен - источник

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«Ангара-А5»
«Ангара-А5».
Источник изображения: Центр Хруничева

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк, планировавшийся на 23 декабря, отложен на более позднюю дату, сообщил "Интерфаксу" источник из ракетно-космической отрасли.

"Пуск "Ангары" перенесен на более позднюю дату. Один из вариантов - 24 декабря", - сказал собеседник агентства.

9 декабря администрация Каргасокского района Томской области сообщала, что новый испытательный пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк запланирован на 23 декабря.

"Время пуска - 23 декабря 2021 года в 18:00 минут московского времени (резервная дата запуска 24 декабря 2021 года)", - говорилось в сообщении.

Сообщалось, что район падения отделяющихся частей частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Его территория ограничена 8 тыс. кв. км с центром в 65 км северо-западнее озера Треш.

На территории Томской области, как ожидается, упадет вторая ступень ракеты-носителя. В связи с этим местные власти просят местное население воздержаться от посещения территории района падения, а в случае обнаружения фрагментов - сообщить властям региона.

Ранее во вторник министерство природных ресурсов республики Коми сообщило, что временно опасными 23-24 декабря объявлены некоторые районы в связи с испытательным пуском тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк 23 декабря.

Первый пуск ракеты прошел 23 декабря 2014 года. В мае 2019 года стало известно, что в 2019-2021 годах Минобороны проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" и один - "Ангара 1.2". Позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год. Второй пуск состоялся 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Проекты
2020-й год
Плесецк
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