Сергей Шойгу: Минобороны РФ осуществляет сотрудничество с вооруженными силами 109 государств мира

ЦАМТО, 21 декабря. Министерство обороны осуществляет сотрудничество с вооруженными силами 109 государств мира, заявил на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Ниже фрагмент выступления С.Шойгу по данному вопросу приведен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Это наглядно демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене.
Продолжили укреплять союзнические отношения со странами ОДКБ, СНГ и ШОС. В этом году провели третье совместное с НОАК воздушное патрулирование и первое морское. Будем продолжать эту работу.
Основными партнерами в сфере военно-технического сотрудничества остаются Китай, Индия, Алжир, Египет, Вьетнам и Мьянма.
В июне проведена IX Московская конференция по международной безопасности, в которой участвовали делегаты из 109 стран. Это самое многочисленное по составу участников военно-политическое мероприятие в мире.
Укреплению международного военно-технического сотрудничества способствовал ежегодный форум "Армия". В нем участвовали делегации 117 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1,7 млн. человек".