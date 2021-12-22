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ЦАМТО

Сергей Шойгу: Минобороны РФ осуществляет сотрудничество с вооруженными силами 109 государств мира

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Макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 21 декабря. Министерство обороны осуществляет сотрудничество с вооруженными силами 109 государств мира, заявил на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Ниже фрагмент выступления С.Шойгу по данному вопросу приведен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Это наглядно демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене.

Продолжили укреплять союзнические отношения со странами ОДКБ, СНГ и ШОС. В этом году провели третье совместное с НОАК воздушное патрулирование и первое морское. Будем продолжать эту работу.

Основными партнерами в сфере военно-технического сотрудничества остаются Китай, Индия, Алжир, Египет, Вьетнам и Мьянма.

В июне проведена IX Московская конференция по международной безопасности, в которой участвовали делегаты из 109 стран. Это самое многочисленное по составу участников военно-политическое мероприятие в мире.

Укреплению международного военно-технического сотрудничества способствовал ежегодный форум "Армия". В нем участвовали делегации 117 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1,7 млн. человек".

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