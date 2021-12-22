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ЦАМТО

Сергей Шойгу: по уровню современности ВС РФ сегодня занимают лидирующие позиции в мире

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Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой комплекса «Кинжал»
Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой комплекса «Кинжал».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 21 декабря. По уровню современности ВС РФ сегодня занимают лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на оборону мы находимся на девятом месте, заявил на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Ниже фрагмент выступления С.Шойгу по данному вопросу приведен в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.

Еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса "Ярс".

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.

В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава".

В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под руководством Верховного Главнокомандующего, уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования – 89,1%.

Синхронно с поставкой новейших образцов для стратегических ядерных сил создается современная инфраструктура. В этом году построено 690 высокотехнологичных объектов.

В Сухопутные войска поставлено более 2,4 тыс. новых и модернизированных образцов.

Развернуты две новые дивизии – мотострелковая и танковая, а также ракетная и зенитная ракетная бригады.

В Воздушно-космических силах сформирован авиационный и зенитный ракетный полки. Поставлен 151 образец новой и модернизированной авиационной техники.

В войска противовоздушной и противоракетной обороны поступило свыше 30 образцов вооружения, включая зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь".

Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системы (ЕКС).

Запущен пятый космический аппарат "Купол", завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС с передачей его в опытную эксплуатацию.

Завершены испытания беспилотного аппарата большой продолжительности полета "Альтиус-РУ", начаты поставки разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и "Форпост".

В рамках развития системы базирования авиации Вооруженных Сил на 29 аэродромах в течение семи лет выполнены работы по реконструкции взлетно-посадочных полос и основных объектов инфраструктуры. Это позволяет эксплуатировать все поступающие образцы авиационной техники.

Военно-морской флот получил три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также три береговых ракетных комплекса.

В текущем году в ВМФ сформированы четыре новые воинские части, в том числе артиллерийский и морской инженерный полки.

Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". Со следующего года начнутся ее серийные поставки.

Сданы объекты береговой инфраструктуры в Балтийске и Новороссийске.

В Гаджиево завершается строительство служебного жилья. Оно полностью покроет потребности семей подводников, в том числе экипажей новых атомных подводных крейсеров, поступающих в состав флота в ближайшие четыре года.

В Воздушно-десантные войска поставлено почти 500 единиц новой и модернизированной техники, 13 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем. Сформировано два десантно-штурмовых полка.

Таким образом, задача по перевооружению, поставленная Верховным Главнокомандующим, целенаправленно выполняется.

Оснащенность армии и флота современным вооружением составляет 71,2%.

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Булава-30
Кинжал БР
МиГ-31
РС-24 Ярс
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
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