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ТАСС

ВКС России в 2022 году получат перспективные образцы техники с гиперзвуковым оружием

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Андрей Юдин
Андрей Юдин.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

В авиационных воинских частях ВКС 2022 год объявлен годом летной подготовки, а для войск ПВО - ПРО и Космических войск - годом боевого дежурства

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России поставят в 2022 году на дежурство перспективные образцы техники с гиперзвуковым оружием. Об этом заявил во вторник заместитель главкома ВКС генерал-полковник Андрей Юдин.

"Нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы вооружений, военной и специальной техники, в том числе и с гиперзвуковым вооружением, принять участие в стратегических командно-штабных учениях ВС РФ", - сказал он журналистам в ходе итоговой коллегии Минобороны России.

По словам Юдина, 2022 год в авиационных воинских частях ВКС объявлен годом летной подготовки, а для войск ПВО - ПРО и Космических войск - годом боевого дежурства.

Он сообщил, что в уходящем году в ВКС осуществляется поставка свыше 250 единиц новой техники, включая перспективную авиатехнику и беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в ВКС уже поступило более 420 комплектов техники связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления.

"В этом году организована работа по созданию на аэродроме Барановичи и в городе Гродно учебных центров совместной подготовки специалистов ВВС и ПВО России и Белоруссии", - отметил генерал.

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