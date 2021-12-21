Прихожая — важный элемент каждого жилого дома

Прихожая — это лицо дома, поэтому она должна производить хорошее впечатление как на жильцов, так и на гостей. Мебель стоит выбирать, учитывая интерьер комнаты, ее размер, а также комфорт и собственные предпочтения. Все элементы гарнитура должны гармонично сочетаться между собой. Если придерживаться правил по выбору, покупка доставит удовольствие.

Ассортимент мебельной продукции достаточно широкий, это даст возможность подобрать вариант, подходящий по всем критериям. Прежде, чем выбрать мебель для прихожей, специалисты компании МебельОк советуют подробнее ознакомиться с характеристиками изделия.

Размер изделия

Первым делом необходимо определиться с размером мебели. Для этого нужно измерить параметры помещения, где она будет располагаться. Так уж сложилось, что в основном квартиры малогабаритные и большой гарнитур уместить сложно и нецелесообразно. Даже самый скромный комплект не всегда получается встроить в столь миниатюрную площадь. Лучший вариант в таком случае — вешалка или набор крючков на стену и маленькое зеркало с полкой.

В среднюю по размерам прихожую доступно расположить модульный гарнитур, элементы которого подбираются в отдельности и на свое усмотрение. Шкаф-купе станет чудесной идей для средней и большой комнаты.

Стиль мебели

Каждый выбирает стиль мебели такой, какой ему нравится. Здесь особо не нужны советы и правила. Важно, чтобы прихожая мебель внешне не отличалась от других предметов мебели и не выделялась из общей атмосферы. Касаемо цветовой гаммы, здесь стоит отдать предпочтение светлым тонам, поскольку это визуально расширит пространство, особенно, если оно небольшое. Хороший выбор для маленьких прихожих — это лаконичная мебель, оформленная по-простому и без излишеств.

Материал, применяемый для изготовления прихожей

Бюджетный вариант мебели изготавливается из таких материалов, как ДСП и МДФ. Мебель из натуральной древесины имеет более высокие цены. Дерево является самым оптимальным вариантом для изготовления мебели, поскольку является экологичным и практичным. Большое внимание стоит уделить качеству сборки и фурнитуре. Необходимо проверить, чтобы все дверцы свободно открывались, а ящики выдвигались.

Шкаф — главный элемент прихожей мебели

Шкаф выполняет самую полезную функцию — вмещает в себе всю необходимую одежду и аксессуары. Оптимальный вариант — конечно же, шкаф-купе, однако он не для каждого помещения подойдет. В малогабаритную прихожую можно заказать шкаф по индивидуальному проекту. Таким образом он будет компактным и вместительным.

Специалисты MebelOk рекомендуют вначале изучить все характеристики изделий, ознакомиться с моделями по фото в интернете.