Министр обороны Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первый авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" сформирован в Воздушно-космических силах России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолетами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.