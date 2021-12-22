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РИА Новости

Министр обороны Шойгу заявил о создании авиаполка истребителей МиГ-31К с ракетами "Кинжал"

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Первый авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" сформирован в Воздушно-космических силах России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолетами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. "Кинжалом" оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

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Кинжал БР
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