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Интерфакс-АВН

Доля современного оружия в ядерной триаде РФ приблизилась к 90% - Шойгу

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Ракетный комплекс "Ярс"
Ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Оснащенность ядерной триады РФ современным оружием достигла самого высокого уровня за всю историю, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под вашим, Владимир Владимирович, руководством, уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования - 89,1%", - заявил Шойгу на годовой коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что синхронно с поставкой нового вооружения для стратегических ядерных сил создаётся современная инфраструктура.

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Шойгу Сергей
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Ядерный щит
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