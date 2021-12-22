Доля современного оружия в ядерной триаде РФ приблизилась к 90% - Шойгу

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Оснащенность ядерной триады РФ современным оружием достигла самого высокого уровня за всю историю, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под вашим, Владимир Владимирович, руководством, уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования - 89,1%", - заявил Шойгу на годовой коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что синхронно с поставкой нового вооружения для стратегических ядерных сил создаётся современная инфраструктура.