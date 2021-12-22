Шойгу заявил, что более 5 тыс. основных образцов вооружения поставлены в ВС РФ

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов перед началом совещания с президентом в Сочи. Фото РИА Новости.

По словам министра обороны, исправность техники поддерживается на уровне 95%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. различных основных образцов вооружений были поставлены в Вооруженные силы РФ в текущем году. Об этом сообщил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Реализация всех заключенных контрактов обеспечила поставку более 5 тыс. основных образцов вооружения", - заявил Шойгу.

По словам министра обороны, исправность техники поддерживается на уровне 95%. Такого показателя удалось достичь благодаря перевооружению армии и флота, а также плановому ремонту, убежден он.

В текущем году, отметил министр, введены в эксплуатацию более 3 тыс. зданий и сооружений общей площадью более 2,5 млн кв. м.

"В 2021 году общий объем переданных пользователям капитальных вложений составил более 155 млрд рублей, тем самым значительно снижен объем незавершенного строительства", - сказал Шойгу.