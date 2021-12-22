Войти
ТАСС

Шойгу заявил, что более 5 тыс. основных образцов вооружения поставлены в ВС РФ

183
0
0
Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов перед началом совещания с президентом в Сочи. Фото РИА Новости
Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов перед началом совещания с президентом в Сочи. Фото РИА Новости.

По словам министра обороны, исправность техники поддерживается на уровне 95%

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. различных основных образцов вооружений были поставлены в Вооруженные силы РФ в текущем году. Об этом сообщил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Реализация всех заключенных контрактов обеспечила поставку более 5 тыс. основных образцов вооружения", - заявил Шойгу.

По словам министра обороны, исправность техники поддерживается на уровне 95%. Такого показателя удалось достичь благодаря перевооружению армии и флота, а также плановому ремонту, убежден он.

В текущем году, отметил министр, введены в эксплуатацию более 3 тыс. зданий и сооружений общей площадью более 2,5 млн кв. м.

"В 2021 году общий объем переданных пользователям капитальных вложений составил более 155 млрд рублей, тем самым значительно снижен объем незавершенного строительства", - сказал Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
30.06.2020
Как человек: в России испытывают боевого робота
11.10.2019
Глава Минобороны РФ посетит КНДР в конце октября - СМИ
02.06.2016
В Вооруженных силах в летний период обучения пройдут более 2 тысяч учений
18.03.2015
Патентов не жалеть
22.01.2014
Под защитой «Петра Великого»
09.11.2012
«Мы – хорошие парни»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 04:24
  • 16
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 22.12 04:20
  • 3
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 22.12 03:38
  • 346
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 22.12 01:10
  • 58
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 21.12 22:39
  • 10
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 21.12 22:23
  • 4
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 21.12 22:11
  • 7
Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus
  • 21.12 21:23
  • 27
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 19:49
  • 1125
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.12 19:22
  • 3
Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"
  • 21.12 18:52
  • 83
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 21.12 18:40
  • 2
Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели
  • 21.12 18:00
  • 5
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 17:58
  • 193
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 17:55
  • 3
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных