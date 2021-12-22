Глава Минобороны Шойгу: укрепление сил общего назначения ВС в 2022 году продолжится

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Укрепление сил общего назначения ВС РФ в следующем году продолжится, запланировано поступление свыше тысячи единиц техники, в том числе пяти дивизионных комплектов зенитной системы С-400, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.

"Приоритетные задачи 2022 года… Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более тысячи современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения. Поставить в Воздушно-космические силы и Военно-морской флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, 5 дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - перечислил министр на расширенном заседании коллегии с участием президента Владимира Путина.

В состав Военно-морского флота в следующем году также планируется принять "пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, поставить в войска два береговых ракетных комплекса", отметил Шойгу.

Кроме того, ВМФ РФ получит в 2022-м новый атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" - "Генералиссимус Суворов".