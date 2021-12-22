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РИА Новости

ВМФ впервые в ходе учений провел скрытное развертывание кораблей в Тихом океане

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Савицкий

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России впервые в ходе учений провел скрытное развертывание кораблей в удаленном районе Тихого океана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. В ходе него силы флота осуществили скрытное развёртывание в удалённом районе Тихого океана", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

Он добавил, что на архипелаге Земля Франца Иосифа была проведена комплексная арктическая экспедиция "Умка", не имеющая аналогов в мире. В условиях высоких широт и низких температур все используемые образцы вооружения подтвердили свои технические характеристики.

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