Путин считает расширение НАТО на восток последствием эйфории после победы в холодной войне

Россия готова принимать военно-технические меры в случае приближения НАТО к границам, отметил президент

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объяснил расширение НАТО на Восток эйфорией, которую западные страны испытали после холодной войны, и неправильным анализом ситуации с их стороны.

Выступая во вторник на расширенном заседании коллегии министерства обороны, глава государства напомнил о действиях Запада, которые были предприняты в 1990-х - начале 2000-х годов и создавали проблемы для России.

"Иногда задаешься вопросом - а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации", - сказал Путин. "Вот из-за этого. Других причин просто нет", - уверен он.

По словам Путина, Россия готова принимать военно-технические меры в случае приближения НАТО к своим границам. "В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что Россия "имеет на это полное право" - на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет страны.

Президент РФ сделал акцент на том, что Москва не требует для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. "Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве", - отметил он.