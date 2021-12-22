ВДВ России в 2021 году получили почти 500 единиц новой и модернизированной техники

Сформировано два десантно-парашютных полка, отметил глава Минобороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ за 2021 год получили почти 500 единиц новой и модернизированной техники. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В Воздушно-десантные войска поставлено почти 500 единиц новой и модернизированной техники, 13 тыс. комплектов средств десантирования и парашютных систем. Сформировано два десантно-парашютных полка", - сказал Шойгу.