Главком ВМС Украины назвал сроки создания баз в Азовском и Черном морях

ЦАМТО, 21 декабря. Базы ВМС Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев приступает к практической стадии строительства баз в Бердянске и Очакове.

"Некоторые наброски этих баз мы должны увидеть в 2024 году. Во-первых, в 2024 году у нас будет значительное увеличение корабельного состава. Во-вторых, это вполне реалистично до 2024 года, имея финансовый ресурс и опыт наших партнеров, которые не одну базу построили в мире", – сказал А.Неижпапа в интервью агентству УНИАН, опубликованному 20 декабря.

По его словам, на базе в Бердянске будут базироваться все корабли, которые сейчас находятся в Азовском море и которые прибудут в Азовское море в последующие годы.

"Это будет основная база поддержки и местоположения сил военно-морского флота. Также будут маневренные пункты базирования для выполнения конкретных задач. Что касается Черного моря, будут три основных места базирования: база в Одессе, база в "Южном" – для патрульных катеров типа "Айленд", а также основная база с основными ударными силами флота – в Очакове", – цитирует "РИА Новости" командующего ВМС.

Как напоминает "РИА Новости", ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 млрд. фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружений и строительству инфраструктуры военно-морского флота.

В июне этого года военные ведомства Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух тральщиков класса "Сандаун" (Sundown), отмечает агентство.