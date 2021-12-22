Войти
ЦАМТО

Главком ВМС Украины назвал сроки создания баз в Азовском и Черном морях

154
0
0
Командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа
Командующий военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Источник изображения: ВМС Украины

ЦАМТО, 21 декабря. Базы ВМС Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев приступает к практической стадии строительства баз в Бердянске и Очакове.

"Некоторые наброски этих баз мы должны увидеть в 2024 году. Во-первых, в 2024 году у нас будет значительное увеличение корабельного состава. Во-вторых, это вполне реалистично до 2024 года, имея финансовый ресурс и опыт наших партнеров, которые не одну базу построили в мире", – сказал А.Неижпапа в интервью агентству УНИАН, опубликованному 20 декабря.

По его словам, на базе в Бердянске будут базироваться все корабли, которые сейчас находятся в Азовском море и которые прибудут в Азовское море в последующие годы.

"Это будет основная база поддержки и местоположения сил военно-морского флота. Также будут маневренные пункты базирования для выполнения конкретных задач. Что касается Черного моря, будут три основных места базирования: база в Одессе, база в "Южном" – для патрульных катеров типа "Айленд", а также основная база с основными ударными силами флота – в Очакове", – цитирует "РИА Новости" командующего ВМС.

Как напоминает "РИА Новости", ранее МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 млрд. фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружений и строительству инфраструктуры военно-морского флота.

В июне этого года военные ведомства Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух тральщиков класса "Сандаун" (Sundown), отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
Украина
Похожие новости
29.06.2021
Российские военные отслеживают действия иностранных военных кораблей в Черном море на учении Sea Breeze
28.06.2021
Решение о проходе эсминца вблизи Крыма было оставлено за Джонсоном
28.06.2021
Японские эксперты: Кто виноват в инциденте в Крыму? Россия соблюдала в нем международное право (Yahoo News Japan, Япония)
28.03.2016
Бедное, бедное, бедное НАТО
24.03.2016
Россия засекретила экспорт на $56 млрд
17.10.2011
Заказы Венесуэлы обеспечили России первое место по объему экспорта вооружений в страны Южной Америки в 2003-2010 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 04:24
  • 16
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 22.12 04:20
  • 3
На Украине задумались о покупке у США ракет «Гарпун»
  • 22.12 03:38
  • 346
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 22.12 01:10
  • 58
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 21.12 22:39
  • 10
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 21.12 22:23
  • 4
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 21.12 22:11
  • 7
Летающая на SSJ100 авиакомпания «Азимут» заказала шесть Airbus
  • 21.12 21:23
  • 27
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 19:49
  • 1125
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.12 19:22
  • 3
Забытый Т-72Е: что общего у этого "многопушечного танка" и БМПТ "Азовец"
  • 21.12 18:52
  • 83
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 21.12 18:40
  • 2
Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели
  • 21.12 18:00
  • 5
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 17:58
  • 193
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 17:55
  • 3
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных