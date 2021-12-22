Глава делегации России в Вене Гаврилов заявил о контактах США по гарантиям безопасности

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Существует вероятность достижения понимания с США по гарантиям безопасности, контакты начались, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Ранее в госдепартаменте заявили, что российские предложения по безопасности, переданные США, не развеяли озабоченности Вашингтона.

"Я думаю, это была первичная реакция... Первая реакция на неожиданное решение на выдвижение этих проектов: и договора, и соглашения. Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет", - сказал Гаврилов в эфире "Полный контакт" на YouTube-канале "Соловьёв Live".

"И я думаю, реально даже, что переговоры начнутся. И они уже потихонечку начинаются, уже есть контакты (помощника президента РФ - ред.) Юрия Ушакова с советником президента США. Выступали и (генсек НАТО Йенс - ред.) Столтенберг, и (представитель госдепартамента США Нед - ред.) Прайс - разные совершенно оценки. Но, как вы понимаете, достижение соглашений о договоренности - оно любит тишину, и вполне есть шансы что-то достаточно продвинуть и в реальные сроки. Я надеюсь на это", - сказал Гаврилов.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.