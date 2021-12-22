"Это вопрос выживания". Пентагон нашел способ "надавить" на Россию

Управляемая ракета Standard Missile-3 во время испытаний агентства противоракетной обороны и ВМС США в Тихом океане.

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Американская программа гиперзвуковых вооружений снова буксует: в минувшие выходные стратегический бомбардировщик B-52 не смог запустить перспективную ракету AGM-183A. Это уже третье неудачное испытание. В Вашингтоне изо всех сил пытаются сократить отставание от России — помимо ударных комплексов, разрабатывают и защиту от "гиперзвука". О том, что планирует Пентагон, — в материале РИА Новости.

Ракета для эсминца

Считается, что от гиперзвукового оружия защититься невозможно. Ракета, идущая к цели на скорости более пяти чисел Маха и активно маневрирующая, практически неуязвима для современных зенитных средств. Страна, которая первой освоит такие технологии и начнет их массово внедрять, получит серьезное преимущество над потенциальными противниками. Ближе всех к этому Россия. США — в роли догоняющих, чем в Вашингтоне серьезно озабочены.

В декабре американское Агентство по противоракетной обороне (Missile Defense Agency, MDA) объявило конкурс на создание системы ПРО по проекту Glide Phase Interceptor ("Перехватчик на участке планирования", GPI).

За выгодный контракт поборются три оборонных гиганта: Raytheon Missiles and Defense, Lockheed Martin и Northrop Grumman Systems. До конца сентября 2022-го они представят заказчику концепции ракеты-перехватчика, способной уничтожать гиперзвуковые цели. На первый конкурсный этап выделили около 60 миллионов долларов.

Американский эсминец Arleigh Burke (DDG-51) Источник изображения: © Фото : @USNavyEurope/Twitter

Тактико-технические требования к GPI не оглашали. Однако известно, что перспективные ракеты предназначаются для кораблей — в частности, эсминцев типа Arleigh Burke — и должны быть полностью совместимы со стандартными установками вертикального пуска Mk 41. Это значит, что длина боеприпаса не превысит семь метров, диаметр — 710 миллиметров. Благодаря информационно-управляющей системе Aegis носитель сможет выполнять пуск как самостоятельно, так и по внешнему целеуказанию.

Сложная цель

Особо подчеркивается, что в боекомплекте эсминцев будут как GPI, так и уже принятые на вооружение перехватчики семейства Standard, отвечающие за уничтожение "классических" баллистических целей. Задача GPI — перехват гиперзвуковых планирующих боевых блоков. Такую полезную нагрузку несет, например, новейший российский комплекс "Авангард".

Боеголовка традиционной МБР идет к цели в ближнем космосе по предсказуемой траектории, что делает их уязвимыми для противоракет. "Авангард" летит в атмосфере, при этом активно "рыская". Как заявил в декабре 2018-го вице-премьер Юрий Борисов, на испытаниях изделие достигло скорости около 27 чисел Маха.

Пока не очень понятно, как в Пентагоне рассчитывают сбивать такие "метеоры". Противоракеты уничтожают цель кинетическим способом — то есть прямым попаданием. Вероятно, GPI тоже будут разгоняться до гиперзвука и смогут корректировать курс, а распознает раскаленный газовый след объекта тепловая головка самонаведения.

Ракетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Впрочем, все это лишь предположения. Если пуск УР-100Н УТТХ с "Авангардом" хорошо видно из космоса, то планер после его отделения от носителя крайне затруднительно засечь существующими техническими средствами.

Космический эшелон

Спутники американской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) находятся слишком высоко — на геостационарных орбитах, и их инфракрасные датчики выявляют более яркие и заметные тепловые сигнатуры баллистических целей.

По сути, эти аппараты бесполезны, когда речь идет о гиперзвуковых крылатых ракетах (в том числе, российского противокорабельного "Циркона") и планирующих боевых блоков.

Минувшей осенью Агентство космического развития (Space Development Agency, SDA) все же объявило о начале строительства группировки космических аппаратов для слежки за высокоскоростными целями. Американцы уверены: проблему решат спутники на низких орбитах, которые обнаружат гиперзвуковую угрозу уже на стадии запуска и возьмут ее на сопровождение. Год назад Пентагон выделил 350 миллионов долларов на соответствующую разработку. Восемь экспериментальных аппаратов выведут в космос к 2023-му.

Спутники космического эшелона СПРН, функционирующего в режиме непрерывного инфракрасного излучения, смогут выявлять сигналы от крылатых ракет и боевых блоков датчиками широкого поля зрения. Каждый возьмет под контроль определенный участок местности и, заметив гиперзвуковую цель, немедленно поднимет тревогу.

Испытания в Арктике

СПРН будет действовать в тесной связке с космическими сенсорами гиперзвукового баллистического сопровождения (Hypersonic Ballistic Tracking Space Sensors, HBTSS), которые примут эстафету сразу после обнаружения гиперзвуковой ракеты. Задача — вывести в район цели перехватчик. Прототип HBTSS обещают показать в 2023-м.

В долгосрочных планах Пентагона — сотни орбитальных аппаратов в ближнем космосе, накрывающих Землю своеобразным зонтиком, что в теории позволит отслеживать каждый пуск гиперзвуковой ракеты.

Подобные разработки есть и у России. Как сообщили на днях в оборонно-промышленном комплексе, до конца года в Арктике протестируют систему противовоздушной обороны с практическим перехватом гиперзвуковой мишени. Ожидается, что цель уничтожат на дальности в сотни километров. Тип ракеты и тактико-технические характеристики пока строго засекречены.