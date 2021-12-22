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Интерфакс-АВН

В Дагестане завершено строительство шести причалов для Каспийской флотилии - Минобороны

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Учения ВМФ России в Каспийском море
Учения ВМФ России в Каспийском море.
Источник изображения: © РИА Новости

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ завершило строительство шести причалов в Каспийске (Дагестан) для боевых кораблей Каспийской флотилии, сообщили во вторник журналистам в военном ведомстве.

"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство шести причалов для швартовки судов в новом пункте базирования Каспийской флотилии в Республике Дагестан", - сказали в министерстве.

В настоящее время, уточнили в Минобороны, в Каспийске продолжается возведение новых гидротехнических сооружений (северный и южный оградительные молы с причалами) и береговой инфраструктуры для стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе новых и перспективных образцов.

Северный и Южный молы длиной в 3 км защитят более 700 тысю кв. м внутренней гавани от волн и наносов. Работы на Северном моле уже завершены.

Для углубления гавани военные строители выбрали около 2 млн куб. м донного песка, который также используется для планировки территории военного городка.

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Россия
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Минoбороны РФ
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