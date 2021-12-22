Пентагон пообещал продолжить военные полеты над Черным морем

Американская авиация продолжит совершать полеты над Черным морем, так как эта территория является частью международных вод, заявил 20 декабря представитель Пентагона Джон Кирби.

На пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter американского военного ведомства, он уточнил, что данное решение связано с «по-прежнему сохраняющейся обеспокоенностью США значительным военным присутствием России у границы с Украиной».

«Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать», — сказал Кирби журналистам.

Представитель министерства обороны также США отметил, что Черное море — это часть международных вод.

На этом же брифинге Кирби рассказал журналистам, что команда представителей Пентагона посетила Украину, чтобы обсудить потребности страны в сфере противовоздушной обороны.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что итальянские, румынские и американские истребители прибыли в Румынию, чтобы «усилить присутствие НАТО» в регионе Черного моря.

9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России. Он отметил, что американцы тренируют пуски крылатых ракет.

За день до этого российские Су-27 сопроводили в небе над Черным морем военные самолеты Франции «Рафаль» и «Мираж-2000».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации. Она подчеркнула, что если в данном случае катастрофу удалось предотвратить, это не значит, что США и НАТО могут безнаказанно рисковать жизнями людей.