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Известия.ru

Пентагон пообещал продолжить военные полеты над Черным морем

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tsgt. Christopher Ruano

Американская авиация продолжит совершать полеты над Черным морем, так как эта территория является частью международных вод, заявил 20 декабря представитель Пентагона Джон Кирби.

На пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter американского военного ведомства, он уточнил, что данное решение связано с «по-прежнему сохраняющейся обеспокоенностью США значительным военным присутствием России у границы с Украиной».

«Мы будем продолжать летать и ходить там, где международный закон позволяет это делать», — сказал Кирби журналистам.

Представитель министерства обороны также США отметил, что Черное море — это часть международных вод.

На этом же брифинге Кирби рассказал журналистам, что команда представителей Пентагона посетила Украину, чтобы обсудить потребности страны в сфере противовоздушной обороны.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что итальянские, румынские и американские истребители прибыли в Румынию, чтобы «усилить присутствие НАТО» в регионе Черного моря.

9 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что стратегическая авиация США увеличила количество полетов у восточных границ России. Он отметил, что американцы тренируют пуски крылатых ракет.

За день до этого российские Су-27 сопроводили в небе над Черным морем военные самолеты Франции «Рафаль» и «Мираж-2000».

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия ВВС США создали угрозу для гражданской авиации. Она подчеркнула, что если в данном случае катастрофу удалось предотвратить, это не значит, что США и НАТО могут безнаказанно рисковать жизнями людей.

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