Новоселье – сегодня

ПСБ предоставляет работникам оборонной отрасли страны уникальные условия для покупки жилья в ипотеку

Отечественной оборонной отрасли, которая переживает сегодня технологическую революцию, важно привлекать и удерживать сильных специалистов, владеющих цифровыми компетенциями и замотивированных на долгосрочную работу на предприятии. Для людей, занятых в «оборонке», а особенно для молодежи, важны не только комфортные условия труда, но и решение бытовых вопросов, в первую очередь – обеспеченность жильем. Доступное жилье является ключевым элементом в закреплении высококвалифицированных кадров на местах. И предприятия отрасли, желающие выиграть кадровую гонку, стремятся найти разные способы решения жилищных вопросов своих сотрудников. Некоторым предоставляется целевой заем на покупку жилья, есть примеры частичного погашения ипотечного кредита за счет работодателя. Сегодня предприятиям стал доступен еще один инструмент нематериального стимулирования сотрудников: теперь они могут предложить работникам квартиры в строящемся жилье. А финансирование таких проектов возьмет на себя ПСБ – опорный банк российской «оборонки».

Инвестиции в новую жизнь

В декабре ПСБ запустил комплексную программу финансирования строительства жилых объектов для нужд предприятий ОПК и участников гособоронзаказа. Инвестиционный кредит на строительство жилых домов стал доступен предприятиям из любого региона России. Дома будут возводиться на землях, принадлежащих оборонным компаниям, или на специально приобретаемых земельных участках, в том числе при финансовой поддержке банка.

Финансирование строительства берет на себя ПСБ вместе с застройщиком, роль которого при наличии должного опыта может выполнять и сама компания. Либо совместно выбирается надежный застройщик, которому предоставляется кредит. Все происходит по законодательно отрегулированной схеме долевого строительства. Средства дольщиков из числа сотрудников предприятия аккумулируются на эскроу счетах, доступ к которым застройщик получит только после завершения и сдачи объекта жилья. После ввода дома в эксплуатацию эти счета раскрываются – средства идут застройщику и банку на погашение кредита. А сотрудники предприятия после ввода дома в эксплуатацию получают возможность купить квартиры по льготным ценам.

“С начала 2020 года объем выдач гражданской ипотеки в ПСБ клиентам сегмента ОПК составил более 27 миллиардов рублей. Ежегодно тысячи семей работников оборонной отрасли выбирают ипотеку в ПСБ”

«Сегодня создание системы мотивации ключевых кадров ОПК требует не меньшего внимания, чем техническое оснащение «оборонки». Работодатели четко формулируют запросы в этой сфере, и мы как опорный банк ОПК России готовы им помочь в реализации таких решений на практике. Льготные программы ипотечного и потребительского кредитования для работников отрасли, удобные финансовые сервисы, разнообразие банковских продуктов в рамках зарплатного проекта ПСБ уже давно стали весомой частью социального пакета многих предприятий. И теперь ПСБ запустил комплексную программу финансирования строительства жилья для нужд предприятий ОПК. В рамках совместных с банком программ работники предприятий могут приобрести жилье в ипотеку без первоначального взноса или по льготным ставкам. Ставка в таких программах может субсидироваться работодателем. Мы постоянно разрабатываем адресные предложения для сотрудников ОПК, ориентированные на их нужды и потребности. За 11 месяцев 2021 года мы привлекли более 110 тысяч новых клиентов в сегменте ОПК, что на 86 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня более 190 тысяч сотрудников оборонных предприятий получают зарплату на нашу карту «Твой плюс» и пользуются различными продуктами банка», – рассказал вице-президент, директор департамента по работе с предприятиями ОПК ПСБ Александр Рохмин.

В настоящее время банк реализует несколько пилотных проектов по строительству жилых объектов в разных регионах России. В чем интерес «оборонщиков»? В том, что условия участия в такой программе становятся более выгодными, чем при привлечении стандартных банковских кредитов. Их реализация позволит обеспечить оборонным предприятиям снижение процентной ставки по инвесткредиту для строительства жилых объектов. При покупке такого жилья будет предусмотрена льготная ставка по ипотеке для ключевых кадров отрасли, являющихся зарплатными клиентами ПСБ.

Но даже если на предприятии, работающем на нужды оборонного комплекса, проектов по строительству жилья нет, его сотрудники смогут решить квартирный вопрос на льготных условиях, воспользовавшись ипотечным кредитом ПСБ.

Доступная ипотека

Для зарплатных клиентов – сотрудников предприятий ОПК в банке действуют специальные условия на покупку жилья в ипотеку.

«Предприятия ОПК – наши ключевые клиенты. Чтобы повысить доступность жилья для сотрудников одной из важнейших отраслей страны, мы предложили для них лучшие условия по ипотечным продуктам, включая льготные программы, где ставки начинаются от 4,39 процента годовых. С начала 2020 года в ПСБ объем выдач гражданской ипотеки клиентам сегмента ОПК составил более 27 миллиардов рублей. Ежегодно тысячи семей работников оборонной отрасли выбирают ипотеку в нашем банке», – рассказал вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

Выбор программы

Даже самый требовательный заемщик, обратившись в ПСБ, сможет выбрать подходящую из широкого перечня ипотечных программ, включая программы как с господдержкой, так и стандартные.

«Госпрограмма-2020» предполагает покупку новостройки или готовой квартиры у застройщика. В частности, в рамках субсидирования ипотеки со стороны государства действует минимальная ставка 5,85 процента, максимально возможный размер кредита – три миллиона рублей при первоначальном взносе от 15 до 80 процентов от стоимости приобретаемой квартиры. При этом минимальная сумма кредита должна быть не менее 500 тысяч рублей или 20 процентов от стоимости квартиры по договору приобретения.

«Семейная ипотека» также подходит для приобретения новой квартиры у застройщика. Это программа кредитования для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение – родился первый или последующий ребенок. По этой программе действуют привлекательные ставки: 4,39 процента годовых – для сотрудников предприятий ОПК, имеющих зарплатную карту ПСБ; 4,95 процента – для клиентов других категорий. Максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей для новостроек, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской областях, 6 миллионов рублей – для объектов, расположенных в остальных регионах России.

Размер первоначального взноса должен составлять от 15 до 80 процентов стоимости приобретаемого жилья. При этом минимальная сумма кредита должна быть не менее 500 тысяч рублей или 20 процентов от стоимости квартиры по договору приобретения.

Программа «Новостройка» предполагает приобретение жилья на стадии строительства или готовой квартиры у застройщика. Действующая ставка для работников ОПК – от 8,95 процента.

Ставка может меняться в зависимости от суммы первоначального взноса. Максимальная сумма кредита составляет 30 миллионов рублей для новостроек, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 20 миллионов рублей – для объектов, расположенных в других регионах России. По этой программе доступны кредиты без первоначального взноса, а максимальный размер первоначального взноса составляет 80 процентов от стоимости приобретаемого жилья. При этом минимальная сумма кредита должна быть не менее 500 тысяч рублей или не менее 20 процентов от стоимости квартиры по договору приобретения.

Программа «Вторичное жилье» позволяет купить недвижимость на вторичном рынке и подходит тем, кто хочет сразу въехать в квартиру.

Действующая ставка для работников ОПК составляет от 9,14 процента. Ставка может меняться в зависимости от суммы первоначального взноса. Максимальная сумма кредита составляет 30 миллионов рублей для новостроек Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, 20 миллионов рублей – для объектов, расположенных в других регионах России. Размер первоначального взноса составляет от 10 до 80 процентов от стоимости приобретаемого жилья. При этом минимальная сумма кредита должна быть не менее 500 тысяч рублей или не менее 20 процентов от стоимости квартиры по договору приобретения.

По программам «Новостройка» и «Вторичное жилье» также возможно приобрести апартаменты или дом с земельным участком, условия кредитования зависят от выбранного объекта недвижимости.

Можно воспользоваться материнским капиталом для оплаты первого взноса или досрочного погашения кредита по всем доступным программам кредитования.

Оформить ипотеку просто

Если сотрудник ОПК решил взять ипотечный кредит в ПСБ, то в первую очередь ему необходимо подать заявку на получение кредита. По ипотечным программам «Госпрограмма-2020», «Новостройка», «Вторичное жилье» и «Рефинансирование» можно оформить заявку онлайн либо подать заявку в офисе банка.

Пакет необходимых документов минимален: российский паспорт и документ, подтверждающий доход. При этом для держателей зарплатных карт ПСБ достаточно паспорта. Анкета требуется только при подаче заявки в офисе банка. На момент выдачи кредита заемщик должен быть не моложе 21 года. При этом ПСБ устанавливает максимально гибкие условия к возрасту заемщика – погасить ипотечный кредит можно до достижения 65 лет (включительно).

По словам Давыда Коробченко, оформить ипотеку в ПСБ не только выгодно, но и удобно. Для сотрудников «оборонки» – держателей зарплатных карт – не требуется подтверждать доход и предоставлять справку с места работы. Решение о выдаче кредита принимается за несколько минут.

Процесс покупки жилья выглядит следующим образом:

подберите ипотечную программу – самостоятельно на сайте ПСБ или с помощью ипотечного менеджера. Подайте заявку и получите готовое решение;

выберите объект недвижимости, соответствующий требованиям банка, и предоставьте на рассмотрение в банк необходимые документы, в том числе закажите отчет об оценке через сайт банка;

согласуйте с сотрудником банка дату и время сделки, при необходимости оформите страховку и на сделке подпишите кредитную документацию;

оформите с продавцом договор приобретения (договор долевого участия/договор уступки прав требований/договор купли продажи) и подайте документы на государственную регистрацию в Росреестр;

после предоставления в банк зарегистрированного договора (с регистрацией права собственности заемщика на объект недвижимости и ипотеки в пользу банка) банк перечислит кредитные средства продавцу.

Рефинансировать выгодно

Ипотеку можно рефинансировать – перевести кредит в другой банк с меньшей процентной ставкой, уменьшив размер ежемесячного платежа или срок кредитования.

Для сотрудников компаний ОПК, являющихся зарплатными клиентами ПСБ, действует несколько программ рефинансирования по сниженным ставкам. Например, рефинансировать ипотеку в ПСБ по ставке от 4,39 процента на условиях программы «Рефинансирование. Семейная ипотека» могут заемщики, в семьях которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение. Если это не подходит, можно выбрать стандартную программу «Рефинансирование», где для работников оборонной отрасли действует также привлекательная ставка от 9,19 процента годовых. Максимальная сумма кредита составляет 20 миллионов рублей, но не более остатка основного долга по рефинансируемому кредиту.

Для проведения процедуры рефинансирования так же, как и в случае с оформлением ипотеки, заемщику достаточно подать заявку онлайн или лично в отделении и получить одобрение банка. После одобрения заявки клиент предоставляет в банк документы на квартиру. Документы также можно направить по электронной почте, а заказать отчет об оценке квартиры и оформить страховку удобнее всего онлайн на сайте банка.

После проведения сделки рефинансирования владельцем жилья остается заемщик, а обременение на жилье регистрируется в пользу ПСБ.

Переоформление кредита предполагает расходы на оценку квартиры и комплексное ипотечное страхование, оплату государственной пошлины при регистрации ипотеки. Но благодаря рефинансированию можно существенно снизить ежемесячный платеж или срок кредитования, а также сэкономить на выплате процентов.

Решение о рефинансировании ипотеки должно быть продуманным и осторожным, деньги, как известно, любят счет. Решить нужно прежде всего главный вопрос: насколько сделка целесообразна.

Экономист одного из московских оборонных предприятий Алексей К. поделился опытом рефинансирования в ПСБ: «В 2014 году вместе с женой мы решили приобрести квартиру в Московской области. На тот момент банк, в котором мы решили кредитоваться, одобрил мне ипотеку под 12 процентов годовых. С этого времени мы регулярно вносили одну и ту же сумму ежемесячного платежа. Это уже вошло в привычку при планировании семейного бюджета».

С изменением ключевой ставки ЦБ ипотечные ставки поползли вниз, и банк, в котором у Алексея на тот момент был кредит, предложил своим клиентам внутреннее рефинансирование на более выгодных условиях. «Моим товарищам и коллегам банк снизил ставку сразу на 2-3 п.п., в то время как мне всего лишь на 0,1 п.п. – с 12 до 11,9 процента. С того момента у нас с женой созрело решение обратиться за рефинансированием кредита в другой банк. В то же самое время наше предприятие начало сотрудничать с ПСБ по зарплатному проекту. Я был тогда одним из первых, кто получил зарплатную карту «Твой плюс», – вспоминает Алексей.

По его словам, особые финансовые условия ПСБ для сотрудников предприятий «оборонки» сразу привлекли его внимание, появилась реальная возможность уйти из старого банка и получить более выгодное предложение. «После обращения в банк со мной очень оперативно связалась ипотечный менеджер, мы проговорили с ней все нюансы. Я получил на электронную почту анкету и список необходимых документов. Мы с женой все заполнили и собрали документы, заказали оценку квартиры в компании, аккредитованной в ПСБ. Одобрение было получено оперативно, менеджер всегда была на связи при возникновении срочных вопросов. Все документы я направил в банк по электронной почте. В отделение я ездил с женой всего один раз – приехали в офис, еще раз проговорили условия, подписали все документы, сотрудник банка выдала нам отдельный пакет документов, который остался у нас на руках, и пакет документов для сдачи на регистрацию в «Мои документы». Мы открыли счет, там же жена оформила карточку, все получилось быстро и удобно. Пока я ехал на работу, по платежному поручению денежные средства были зачислены на счет в тот банк, где на тот момент у меня еще действовала ипотека. От подписания договора до полного погашения ипотеки в моем предыдущем банке ушло час-полтора. В результате рефинансирования срок ипотеки уменьшился на пять лет, а на процентах я сэкономил почти полтора миллиона рублей. Потому что после рефинансирования ставка составила 7,85 процента годовых вместо 12 процентов в прежнем банке», – рассказывает о выгодах рефинансирования Алексей.

Важно

Оформление онлайн-заявки на кредит доступно по программам «Госпрограмма-2020», «Новостройка», «Вторичное жилье», «Рефинансирование». В ПСБ возможны онлайн-оформление страхования и онлайн-заказ отчета об оценке недвижимости.

Для покупателей, которые приобретают квартиры на первичном рынке, сделка может полностью пройти в цифровом формате: все участники сделки – банк, заемщик и продавец недвижимости – получают возможность обмениваться документами дистанционно и подписывать их, используя усиленную квалифицированную электронную подпись. Подписанные документы направляются на регистрацию в Росреестр через специальный цифровой сервис регистрации сделок.

Главное

У сотрудников «оборонки» есть возможность приобрести жилье на льготных условиях и по сниженным ставкам.

Для банка зарплатные клиенты – очень надежные заемщики с понятным уровнем доходов. Получить ипотечный кредит гораздо проще, являясь зарплатным клиентом. Не требуется предоставления дополнительных документов и подтверждения дохода.

На покупку квартиры можно использовать ипотечный кредит, собственные средства, материнский капитал, а также субсидии работодателя.

Даже в условиях роста ключевой ставки ипотеку можно рефинансировать с выгодой.

Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (912) за 21 декабря 2021 года