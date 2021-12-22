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ТАСС

Путин присвоил звание Героя России главе корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

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Борис Обносов
Борис Обносов.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

В указе президента отмечается, что звание Борису Обносову присвоено за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России генеральному директору акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову. Соответствующий указ опубликован на портале нормативно-правовых документов.

"За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу - генеральному директору акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", - говорится в указе.

Борис Викторович Обносов родился в Москве 26 января 1953 года. 13 марта 2003 года он был утвержден на должность генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Обносов является генеральным конструктором авиационных средств поражения. Доктор технических наук, профессор. Автор более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Путин Владимир
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