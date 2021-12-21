В NASA ожидают одобрения соглашения о перекрестных полетах со стороны правительства России

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" и NASA достигли предварительных договоренностей по программе перекрестных полетов, американская сторона ожидает одобрения со стороны российского правительства, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"Соглашения должны быть подписаны между госдепартаментом и российскими министерствами, предварительные договорённости - не на государственном уровне. Теперь дело за российской стороной, за российским правительством", - заявил Монтальбано в ходе телеконференции NASA, посвящённой отправке грузового космического корабля Dragon к Международной космической станции.

17 декабря исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и NASA пока не пришли к окончательным договоренностям по дате возобновления полетов американских астронавтов на "Союзах" в рамках перекрестной программы.

Также, по его словам, РФ и США пока не утвердили кандидатуру Анны Кикиной в качестве первого представителя России экипаже корабля Crew Dragon.

8 декабря глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что первым из российских космонавтов, который полетит на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках перекрестных полетов, может стать Кикина - единственная женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса".

24 ноября Нельсон сообщил, что судьба соглашений между NASA и "Роскосмосом" о перекрёстных полётах к МКС и продлении срока использования МКС будет решена по итогам встречи в Москве с руководителем российской госкорпорации. Нельсон отметил, что испытание противоспутникового оружия, проведенное российскими военными 15 ноября, не скажется на сотрудничестве NASA и "Роскосмоса" на МКС.

17 ноября Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения согласовывается в правительстве РФ.

"Есть принципиальное согласие. Там даже не столько технические, сколько документальные проблемы. Поскольку это бартерная схема, идет согласование на уровне правительства: документы готовятся, слова уточняются, идет нормальный, рабочий процесс", - сказал Крикалев.

17 ноября начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил "Интерфаксу", что в ЦПК отобрали четырех кандидатов для подготовки к полетам на американском корабле Crew Dragon. По его словам, что ближайшее время кандидатуры должны представить госкомиссии для утверждения.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года.

29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявила, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о "перекрёстных" полётах.