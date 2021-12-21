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Российская газета

Научный совет при Совбезе РФ выработал меры по борьбе с цветными революциями

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Виктор Толочко/РИА Новостии

В понедельник научный совет при Совете безопасности России обсудил возможные вызовы и угрозы безопасности России в связи с геополитическими изменениями в мире.

Кроме того эксперты, среди которых видные российские ученые и экономисты под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева обсудили темы влияния изменения глобального энергетического баланса на энергобезопасность в стране и мире. Отдельно были выработаны рекомендации по противодействию реализации технологий "цветных революций" на территории России.

К слову, в настоящее время в составе научного совета 158 видных ученых и специалистов, назначенных президентом персонально. В том числе 110 докторов наук, 20 академиков государственных академий наук. В частности, на заседаниях секции по международной проблематике обсуждалась ситуация в Афганистане и регионах Центральной и Южной Азии. Дана комплексная оценка обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, политике Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в связи с продвижением США своей Индо-Тихоокеанской стратегии и блоковой политики. В фокусе внимания секции по проблемам СНГ находились вопросы укрепления позиций России на пространстве СНГ.


Иван Егоров

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
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