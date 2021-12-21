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WarSpot

Когда «культура» — главный диверсант

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Источник изображения: warspot.ru

Недостаточно просто сотрудничать, надо ещё знать особенность местного менталитета. Так считает министр обороны Румынии Василе Дынку, объяснивший многолетние хищения топлива на американской военной базе.

«Хотя кража якобы была совершена группой местных жителей, преступлению, несомненно, способствовало пренебрежение и незнание местной культуры со стороны американцев. Точка снабжения должна лучше охраняться. Наши военные держат все свои объекты, в том числе неиспользуемые, под особым контролем, чтобы не допустить их разграбления и демонтажа местными жителями», — так министр прокомментировал расследование по факту воровства топлива на авиабазе «Михаил Когэлничану».

Дизельный генератор на авиабазе «Михаил Когэлничану»

Источник изображения: stripes.com

По данным портала euractiv.com, семь подозреваемых в нанесении убытков федеральному правительству США в размере $2 млн являются местными жителями. Они были наняты внешней компанией, отвечающей за эксплуатацию топливораздаточных устройств для генераторов, питающих оборудование авиабазы.

Как сообщается, кражи продолжались в период с 2017 по 2021 год. Американские солдаты обнаруживали регулярный недолив топлива, после чего обратились к местной прокуратуре. Подозреваемые взяты под стражу. Авиабаза «Михаил Когэлничану» при одноимённом международном аэропорте используется НАТО. В зависимости от оперативных задач на ней располагаются от 500 до 1600 американских военнослужащих. В будущем базу планируется расширить и модернизировать — в 2019 году румынское правительство пообещало выделить на это €2,5 млрд.

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Страны
Румыния
США
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
21.12.2021 06:00
В Германии грузовик врезался в колонну машин американской армии. 2021.12.20
Цитата
БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. В Баварии восемь человек, в том числе американские военнослужащие, попали в больницу после ДТП с участием автомобилей армии США, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.
Авария произошла на трассе А3 Пассау — Нюрнберг. Грузовик врезался в военную колонну из четырех автомобилей, припаркованную на обочине. В ее составе были в том числе бензовозы. Две машины загорелись.
"Многие американские военнослужащие пострадали", — сообщил Bayerischer Rundfunk представитель полиции.БЕРЛИН, 20 дек — РИА Новости. В Баварии восемь человек, в том числе американские военнослужащие, попали в больницу после ДТП с участием автомобилей армии США, сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.
Авария произошла на трассе А3 Пассау — Нюрнберг. Грузовик врезался в военную колонну из четырех автомобилей, припаркованную на обочине. В ее составе были в том числе бензовозы. Две машины загорелись.
"Многие американские военнослужащие пострадали", — сообщил Bayerischer Rundfunk представитель полиции.

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