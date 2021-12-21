Корпус корвета "Проворный" в результате пожара не пострадал, надстройку предстоит заменить - "Северная верфь"

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Корвет "Проворный", который загорелся в прошлую пятницу на заводе в Санкт-Петербурге, будет восстановлен после пожара и достроен с заменой надстройки корабля.

"Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО "СНСЗ" ведутся переговоры о строительстве новой надстройки", - сообщило предприятие "Северная верфь" в понедельник.

"Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК, она приступила к работе. О причинах пожара говорить преждевременно. Уполномоченной комиссии на изучение обстоятельств и определение причины потребуется несколько недель", - говорится в сообщении.

Корвет "Проворный", который строится для Тихоокеанского флота РФ на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, загорелся в прошлую пятницу. Пожар окончательно был потушен в субботу.

На предприятии ранее заявили, что итоговая площадь пожара составила 400 кв. метров.

В субботу стало известно, что в связи с пожаром на корвете возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).

На строящемся корвете "Проворный" не было вооружения, сообщил "Интерфаксу" пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе. "Корабль строится. На нем нет ни вооружения, ни экипажа", - сказал источник.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385.

Головной корвет проекта - "Гремящий" недавно усилил Тихоокеанский флот РФ. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".