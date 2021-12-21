Войти
Интерфакс-АВН

Корпус корвета "Проворный" в результате пожара не пострадал, надстройку предстоит заменить - "Северная верфь"

518
1
0
Пожар на корвете «Проворный»
Пожар на корвете «Проворный».
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Корвет "Проворный", который загорелся в прошлую пятницу на заводе в Санкт-Петербурге, будет восстановлен после пожара и достроен с заменой надстройки корабля.

"Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО "СНСЗ" ведутся переговоры о строительстве новой надстройки", - сообщило предприятие "Северная верфь" в понедельник.

"Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК, она приступила к работе. О причинах пожара говорить преждевременно. Уполномоченной комиссии на изучение обстоятельств и определение причины потребуется несколько недель", - говорится в сообщении.

Корвет "Проворный", который строится для Тихоокеанского флота РФ на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, загорелся в прошлую пятницу. Пожар окончательно был потушен в субботу.

На предприятии ранее заявили, что итоговая площадь пожара составила 400 кв. метров.

В субботу стало известно, что в связи с пожаром на корвете возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).

На строящемся корвете "Проворный" не было вооружения, сообщил "Интерфаксу" пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе. "Корабль строится. На нем нет ни вооружения, ни экипажа", - сказал источник.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385.

Головной корвет проекта - "Гремящий" недавно усилил Тихоокеанский флот РФ. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
22460 Охотник
Гремящий
Проворный
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Северная верфь
СНСЗ
Проекты
20385
ГЗЛА
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
20.12.2021
Более суток потребовалось на полную ликвидацию пожара на заводе "Северная верфь" в Петербурге
20.12.2021
Пожар причинил крупный ущерб строящемуся в Петербурге кораблю - СК
20.12.2021
Специалисты приступят к оценке ущерба корвету "Проворный" после окончательной ликвидации пожара - источник
03.12.2019
Путин заявил о необходимости усилить ВМФ РФ "Цирконами"
04.11.2019
"Циркон" обязательно будет": Путин осмотрел "Гремящий"
1 комментарий
№1
21.12.2021 06:03
Оптимистичные заявления, а по виду последствий пожара такого не скажешь...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 08:32
  • 188
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 08:09
  • 3
Почему строевая подготовка нужна нашим детям
  • 21.12 06:03
  • 1
Корпус корвета "Проворный" в результате пожара не пострадал, надстройку предстоит заменить - "Северная верфь"
  • 21.12 06:00
  • 1
Когда «культура» — главный диверсант
  • 21.12 04:51
  • 1
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 00:51
  • 25
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 00:25
  • 10
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 23:47
  • 26
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 20.12 20:09
  • 2
Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ
  • 20.12 18:51
  • 9
Пожар причинил крупный ущерб строящемуся в Петербурге кораблю - СК
  • 20.12 18:45
  • 94
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 20.12 16:10
  • 2
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 20.12 15:50
  • 1
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных
  • 20.12 15:45
  • 1
Россия не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ
  • 20.12 15:33
  • 1
Евросоюз предложил РФ обсуждать вопросы региональной безопасности в существующих форматах