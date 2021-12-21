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Военно-промышленный курьер

Путин раскалывает НАТО - Литва

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Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас.
Источник изображения: vpk-news.ru

Требования России об ограничении присутствия США в Европе направлены на раскол НАТО.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время совместной пресс-конференции с главой военного ведомства Германии Кристине Ламбрехт, цитирует Rubaltic.ru портал BNS.lt.

По его словам, российские требования нельзя принять, если власти думают о безопасности своих государств.

«Мы договорились, что не можем позволить России проводить новые «красные линии». Европу нельзя разделить на сферы безопасности, нельзя запрещать странам выбирать их ориентацию безопасности», — сказал Анушаускас.

В свою очередь глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт выразила несогласие с требованиями Москвы.

«Мы должны ясно сказать России, что она не имеет никакого права указывать партнерам НАТО, как они должны поступать. Это совершенно не подлежащий дискуссии вопрос», — подчеркнула министр.

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Страны
Германия
Литва
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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