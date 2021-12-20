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АО "ОДК"

АО «ОДК» - Начаты испытания ГПА с модернизированным двигателем АЛ-31СТ производства ОДК-УМПО

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АЛ-31СТ
Начало испытаний ГПА с модернизированным двигателем АЛ-31СТ производства ПАО «ОДК-УМПО».
Источник изображения: www.uecrus.com

Начаты испытания ГПА с модернизированным двигателем АЛ-31СТ производства ОДК-УМПО

15 декабря на компрессорной станции «Поляна» в Благовещенском районе Республики Башкортостан начаты комплексные эксплуатационные испытания газоперекачивающего агрегата с модернизированным двигателем АЛ-31СТ производства ПАО «ОДК-УМПО» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха).


Компрессорная станция «Поляна».
Источник: www.uecrus.com

Результатом масштабной программы по повышению надежности АЛ-31СТ, реализуемой ОДК-УМПО с 2012 года совместно с ООО «Газпром трансгаз Уфа», стала поставка изделий заказчикам в новом конструктивном виде и с увеличенными ресурсными показателями.

Так, на двигателе АЛ-31СТ установлены модернизированные рабочие лопатки и опора турбины высокого давления, компрессор низкого давления с регулируемым входным направляющим аппаратом. Еще один усовершенствованный АЛ-31СТ в этом году отгружен ОДК-УМПО для КС «Шаран», два — для КС «Юбилейная», четыре — для ключевого проекта ПАО «Газпром» — газопровода «Сила Сибири» и 12 — для объектов строительства Бованенковского нефтегазового месторождения.

Газотурбинный двигатель наземного применения АЛ-31СТ находится в наиболее востребованном мощностном ряду (16 МВт) и предназначен для использования на газоперекачивающих станциях. КПД двигателя составляет 35,5%, что дает изделию конкурентные преимущества перед приводами той же мощности с меньшим КПД. В настоящее время на объектах ПАО «Газпром» эксплуатируются 80 двигателей АЛ-31СТ.

В связи с расширением объемов производства промышленных двигателей объединение решает задачу кадрового обеспечения совместных проектов. Так, в первом квартале 2022 года в Производственно-учебном центре Ростеха, расположенном на территории ОДК-УМПО, стартует программа подготовки квалифицированных кадров для технического обслуживания и эксплуатации индустриальных двигателей. Ключевая задача, которую планируется решить, — повышение уровня профессиональных компетенций специалистов «Газпрома», работающих на объектах с двигателями производства ОДК-УМПО.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АЛ-31СТ
Компании
ОДК УК
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