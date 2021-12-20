Россия не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

Берлин. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия не имеет права определять, из каких стран может или нет состоять НАТО, заявила в воскресенье в ходе визита в Литву министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Такого не может быть, чтобы Россия предписывала НАТО, каким образом она (Североатлантический альянс - ИФ) должна формироваться", - приводят ее слова немецкие СМИ с пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Она заверила литовскую сторону в поддержке и, отметив всю серьезность ситуации вокруг Украины, выразила понимание того, какую угрозу теперь ощущает и Литва.

Кроме того, она сказала, что ситуация между Украиной и РФ должна быть урегулирована дипломатическим путем, но в то же время против России должны наличествовать "надежные сдерживающие меры".