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Интерфакс-АВН

Россия не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ

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Пехотный батальон ВС Австрии сертифицирован по требованиям НАТО
Пехотный батальон ВС Австрии сертифицирован по требованиям НАТО.
Источник изображения: invoen.ru

Берлин. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия не имеет права определять, из каких стран может или нет состоять НАТО, заявила в воскресенье в ходе визита в Литву министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Такого не может быть, чтобы Россия предписывала НАТО, каким образом она (Североатлантический альянс - ИФ) должна формироваться", - приводят ее слова немецкие СМИ с пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Она заверила литовскую сторону в поддержке и, отметив всю серьезность ситуации вокруг Украины, выразила понимание того, какую угрозу теперь ощущает и Литва.

Кроме того, она сказала, что ситуация между Украиной и РФ должна быть урегулирована дипломатическим путем, но в то же время против России должны наличествовать "надежные сдерживающие меры".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Россия
Украина
Проекты
NATO
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