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Интерфакс-АВН

Комплексы "Панцирь" российского производства сбили в Сирии и Ливии более 40 турецких беспилотников - ТВ

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Сухопутный ЗРПК «Панцирь-С1»
Сухопутный ЗРПК «Панцирь-С1».
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Петропавловск-Камчатский. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские комплексы противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С" в ходе боевых действий в Сирии и Ливии сбили более 40 турецких беспилотников Bayraktar и Anka, говорится в репортаже телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

"Арабские расчеты и в Сирии, и в Ливии, по их утверждению, сбили российскими "Панцирями" более 40 "Байрактаров" и тяжелых турецких беспилотников "Анка"", - сообщил корреспондент телеканала в эфире программы "Вести недели" (телеканал "Россия 1", ВГТРК).

Также телеканал показал сбитый в Сирии беспилотник Bayraktar. В репортаже сообщается, что он несанкционированно вошел в зону действия сирийской ПВО и был сбит зенитным комплексом "Панцирь" российского производства.

"В районе Идлиба мы сейчас наблюдаем три беспилотных летательных аппарата "Байрактар". При этом мы можем их отслеживать, начиная с облета и заканчивая посадкой", - сказал начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС РФ Александр Новиков в эфире телеканала.

Он отметил, что беспилотники находятся в заранее согласованных районах, где выполняют задачи. При этом, по его словам, за ними осуществляется постоянный контроль средствами ПВО Сирии. "И в любой момент, если будут провокации, мы готовы адекватно на нее отреагировать", - сказал Новиков.

Также в репортаже была показана система "Бастион", которая собирает информацию со всех российских радаров.

"В данный момент "Бастион" показывает в реальном времени, какие самолеты-разведчики, беспилотники летают вдоль российской границы и над линией соприкосновения в Донбассе", - сказал корреспондент телеканала.

В репортаже говорилось и о полете американского самолета-разведчика U-2 вдоль западного побережья Крыма, а также о беспилотнике Bayraktar ВС Украины, обнаруженном радарами в 20 км от Горловки.

"Панцирь-С" - современный комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Комплекс стоит на вооружении российской армии и поставляется на экспорт.

В 2011 году сообщалось, что Россия поставила Сирии 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

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Ливия
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96К6 Панцирь-С1
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