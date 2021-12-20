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Интерфакс-АВН

Глава Евросовета назвал демонстрирующим обоюдную волю к укреплению доверия между Баку и Ереваном жестом передачу 10 военных Армении

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Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана.
Источник изображения: Минобороны Азербайджана

Баку. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствует решение Азербайджана о передаче Армении 10 военнослужащих.

"Горячо приветствуем передачу Азербайджаном 10 армянских военнослужащих в результате переговоров с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении (14 декабря в Брюсселе - ИФ), - написал Мишель в Twitter.

Глава Евросовета назвал передачу Армении военнослужащих "важным гуманитарным жестом, демонстрирующим обоюдную волю к укреплению доверия (между Баку и Ереваном - ИФ)".

"Евросоюз способствовал передаче (военнослужащих - ИФ) Еревану", - отметил Мишель.

Ранее в воскресенье спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар также приветствовал решение Азербайджана о передаче Армении 10 военнослужащих.

"Счастлив, что мне представилась возможность репатриировать 10 армянских военнослужащих", - написал Клаар в Twitter.

Он назвал этот шаг Азербайджана "важным жестом в процессе решения гуманитарных вопросов".

Клаар также отметил, что ЕС продолжит работу с Азербайджаном и Арменией для успешных встреч председателя Европейского совета с лидерами обеих стран.

Азербайджан при посредничестве Европейского Союза передал армянской стороне 10 военнослужащих "Указанные лица были задержаны 16 ноября 2021 года в процессе предотвращения провокации со стороны Вооруженных сил Армении в Кельбаджарском направлении государственной границы", - говорилось в сообщении государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

В свою очередь в МИД Армении подтвердили, что Баку передал Еревану еще десять военных.

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Страны
Азербайджан
Армения
Проекты
Евросоюз
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