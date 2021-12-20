Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Причина текущей напряженности в отношениях США и России - реализация Вашингтоном своих геополитических интересов за счет интересов Москвы в 1990-х, в особенности на постсоветском пространстве, считает глава Kissinger Associates, экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм.

"Какая главная причина напряженности в отношениях сейчас? Ответ следующий: мы эксплуатировали слабость России, особенно в 90-х, чтобы реализовать наши геополитические интересы за счет интересов России в очень больном для нее месте - на постсоветском пространстве. И то, что мы видим сейчас - это попытка России восстановить свое влияние на этом пространстве", - сказал Грэм в интервью "Интерфаксу".

Ключевая страна в этом отношении - Украина, именно поэтому напряжение вокруг нее сейчас максимальное, считает американский политолог. По его словам, если бы в 90-х годах была сильная Россия, уже тогда обсуждалась бы система безопасности после окончания "холодной войны", это была бы "гораздо более стабильная структура чем та, которая есть сейчас".

Грэм подчеркнул, что иметь не только сильных партнеров, но и сильных соперников выгодно для США, как и для любой страны, так как если каждая сторона ведет переговоры с позиции силы, легче найти длительные компромиссы, есть гораздо больше уверенности, что те договоренности, которые будут достигнуты, станут долгосрочными: "ни одна из сторон потом не будет считать, что ее в чем-то обделили, пока она была слабой".

По словам Грэма, в 1990-х США хотели интегрировать в западную систему, однако как это конкретно сделать, в то время не знали. Вашингтон содействовал экономическому переходу России, так как он не только предотвращал радикальную дестабилизацию страны, что было не в интересах США - институт частной собственности лишил государство ресурсов, которые понадобились бы, чтобы развязать войну.

Как отметил экс-советник президента США, Вашингтон на этом этапе был заинтересован в России сильной, но не настолько, чтобы она была потенциально сильнее США. При этом "всегда были опасения, что у России остаются имперские амбиции, стремление расширять свое влияние на запад, на юг и на восток, чтобы гарантировать свою безопасность".

В связи с этим Соединенные Штаты с самого начала стали хэджировать возврат к "российским традициям" отметил Грэм.

"Именно поэтому мы начали думать о расширении НАТО уже тогда, когда говорили о желании интегрироваться с Россией. Уже тогда мы думали о расширении евроатлантических институтов, в первую очередь в военной области, на восток и убеждали европейских союзников заниматься интеграцией восточноевропейских стран в институты политические. Мы понимали, что в случае, если даже интеграция России не увенчается успехом, то стратегически мы будем в лучшем положении, чем 20-25 лет тому назад, когда Советский Союз занимал огромную территории Центральной Евразии и представлял собой экзистенциальную угрозу США", - сказал он.