Войти
Интерфакс-АВН

Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х

308
1
0
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Причина текущей напряженности в отношениях США и России - реализация Вашингтоном своих геополитических интересов за счет интересов Москвы в 1990-х, в особенности на постсоветском пространстве, считает глава Kissinger Associates, экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм.

"Какая главная причина напряженности в отношениях сейчас? Ответ следующий: мы эксплуатировали слабость России, особенно в 90-х, чтобы реализовать наши геополитические интересы за счет интересов России в очень больном для нее месте - на постсоветском пространстве. И то, что мы видим сейчас - это попытка России восстановить свое влияние на этом пространстве", - сказал Грэм в интервью "Интерфаксу".

Ключевая страна в этом отношении - Украина, именно поэтому напряжение вокруг нее сейчас максимальное, считает американский политолог. По его словам, если бы в 90-х годах была сильная Россия, уже тогда обсуждалась бы система безопасности после окончания "холодной войны", это была бы "гораздо более стабильная структура чем та, которая есть сейчас".

Грэм подчеркнул, что иметь не только сильных партнеров, но и сильных соперников выгодно для США, как и для любой страны, так как если каждая сторона ведет переговоры с позиции силы, легче найти длительные компромиссы, есть гораздо больше уверенности, что те договоренности, которые будут достигнуты, станут долгосрочными: "ни одна из сторон потом не будет считать, что ее в чем-то обделили, пока она была слабой".

По словам Грэма, в 1990-х США хотели интегрировать в западную систему, однако как это конкретно сделать, в то время не знали. Вашингтон содействовал экономическому переходу России, так как он не только предотвращал радикальную дестабилизацию страны, что было не в интересах США - институт частной собственности лишил государство ресурсов, которые понадобились бы, чтобы развязать войну.

Как отметил экс-советник президента США, Вашингтон на этом этапе был заинтересован в России сильной, но не настолько, чтобы она была потенциально сильнее США. При этом "всегда были опасения, что у России остаются имперские амбиции, стремление расширять свое влияние на запад, на юг и на восток, чтобы гарантировать свою безопасность".

В связи с этим Соединенные Штаты с самого начала стали хэджировать возврат к "российским традициям" отметил Грэм.

"Именно поэтому мы начали думать о расширении НАТО уже тогда, когда говорили о желании интегрироваться с Россией. Уже тогда мы думали о расширении евроатлантических институтов, в первую очередь в военной области, на восток и убеждали европейских союзников заниматься интеграцией восточноевропейских стран в институты политические. Мы понимали, что в случае, если даже интеграция России не увенчается успехом, то стратегически мы будем в лучшем положении, чем 20-25 лет тому назад, когда Советский Союз занимал огромную территории Центральной Евразии и представлял собой экзистенциальную угрозу США", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Буш Джордж
Проекты
NATO
Похожие новости
21.10.2020
The National Interest (США): что нужно сделать для реальной перезагрузки российско-американских отношений
15.03.2019
НАТО требуются санитары
30.11.2018
National Interest (США): Украину нельзя принимать в НАТО
31.10.2016
Летающие роботы наступают
24.02.2015
РФ и США согласовали число пусков МБР в 2015 году, по которым будет обмен информацией
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
1 комментарий
№1
20.12.2021 03:06
Очень трезвый взгляд. Вообще удивительно, что американцы значительно более трезво оценивают ситуацию чем европейцы, те довольно упоротые комментарии дают, как-будто в каком-то выдуманном мирке живут.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия