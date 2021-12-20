Россия готовит к дежурству ракеты «Сатана-2» с 12 боевыми головками, способные уничтожить Великобританию

The Sun: британцев испугали планы России ввести ракеты «Сармат» на дежурство

Новость о том, что Россия планирует вывести на боевое дежурство ракеты «Сармат» не на шутку взбудоражила британские СМИ. The Sun пишет, что эти ракеты легко способны уничтожить Великобританию, а их способность маневрировать в атмосфере делает ракеты практически неуловимыми для систем ПРО.

Россия заявляет, что ее гиперзвуковая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" (по классификации НАТО - "Сатана-2"), развивающая скорость 25750 километров в час, которая способна нести 12 ядерных боеголовок и может уничтожить Великобританию, поступит на вооружение в течение года.

В 2022 году Кремль также значительно увеличит количество испытательных запусков своих ракет с ядерными боеголовками на фоне опасений по поводу того, что напряженность в отношениях с соседней Украиной может спровоцировать Третью мировую войну.

А командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев пообещал заменить гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард", способный развивать скорость 27 махов, к тому времени, когда Запад найдет "противоядие" от него.

Эти заявления звучат в то время, когда в сетях появились фото и видеокадры, на которых заснят якобы момент переброски российского тяжелого вооружения в военно-полевой лагерь близ деревни Клинцы в Брянской области, расположенный примерно в 45 километрах от границы с Украиной.

Владимир Путин сосредоточил вблизи границы более 100 тысяч военнослужащих в ходе пугающей эскалации враждебности в отношениях между двумя странами в последние месяцы.

Между тем, 17 декабря в России отмечается ежегодный День ракетных войск стратегического назначения.

Говоря стратегическом ракетном комплексе "Сатана-2", также известном как "Сармат", генерал-полковник Каракаев заявил: "Начиная с 2022 года, планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса "Воевода" стационарного базирования и его замена на "Сармат"".

Как заявляет в Кремле, эта ракета, скорость которой составляет 25550 километров в час, способна доставить 10-15 боеголовок весом до 10 тонн в любую точку мира, пролетая и над Северным, и над Южным полюсами.

Она обладает способностью маневрировать в атмосфере по непредсказуемой траектории, благодаря чему "вероятность преодоления всех существующих и перспективных систем ПРО практически стопроцентная".

Каракаев отметил, что Запад также работает в этом направлении, и пообещал, что для того, опередить Запад, Россия будет продолжать разработку гиперзвуковых ракет, развивающих высокую скорость, которая позволит им обходить современные системы противоракетной обороны.

Он сказал: "Мы должны это понимать и идти дальше в гиперзвуковом оружии.

К тому моменту, когда они найдут противоядие, у нас должно быть найдено другое решение в этом.

И сегодня мы над этим работаем. Разработки есть, есть наработки.

Я думаю, что и эта задача нам по плечу".

Неудержимый убийца

Москва также ясно дала понять, что в следующем году она проведет более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые способны долететь в любую точку земного шара.

Это значительно отличается от 25 таких пусков, проведенных за последние пять лет, что свидетельствует о том, насколько "интенсивным обещает быть предстоящий год".

Западные лидеры предостерегли Россию от вторжения на Украину, что, по их словам, было бы "стратегической ошибкой", и пригрозили ввести против Москвы беспрецедентные санкции.

Последние передвижения войск, которые зафиксировал телеграмм-канал "Записки охотника", были восприняты как стягивание войск тяжелого вооружения в военно-полевые лагеря в районе деревни Клинцы.

Напряженность достигла точки кипения

Наблюдатели видят эшелоны с танками. Россия решительно заявила, что имеет право перемещать войска по своей собственной территории, и отрицает наличие у нее планов вторжения на Украину.

Запад выразил глубокую озабоченность по поводу численности российских войск, сосредоточенных в Воронежской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что "у России нет агрессивных намерений".

"[Мы] неоднократно уже говорили, что на своей суверенной территории мы имеем полное право перемещать воинские соединения по собственному усмотрению", - заявила она.

Но при этом она заявила, что НАТО "делает все, чтобы дестабилизировать обстановку на континенте и подорвать основы европейской безопасности".

Уилл Стюарт (Will Stewart)