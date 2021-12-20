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Россия готовит к дежурству ракеты «Сатана-2» с 12 боевыми головками, способные уничтожить Великобританию

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Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © Минобороны РФ

The Sun: британцев испугали планы России ввести ракеты «Сармат» на дежурство

Новость о том, что Россия планирует вывести на боевое дежурство ракеты «Сармат» не на шутку взбудоражила британские СМИ. The Sun пишет, что эти ракеты легко способны уничтожить Великобританию, а их способность маневрировать в атмосфере делает ракеты практически неуловимыми для систем ПРО.

Россия заявляет, что ее гиперзвуковая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" (по классификации НАТО - "Сатана-2"), развивающая скорость 25750 километров в час, которая способна нести 12 ядерных боеголовок и может уничтожить Великобританию, поступит на вооружение в течение года.

В 2022 году Кремль также значительно увеличит количество испытательных запусков своих ракет с ядерными боеголовками на фоне опасений по поводу того, что напряженность в отношениях с соседней Украиной может спровоцировать Третью мировую войну.

А командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев пообещал заменить гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард", способный развивать скорость 27 махов, к тому времени, когда Запад найдет "противоядие" от него.

Эти заявления звучат в то время, когда в сетях появились фото и видеокадры, на которых заснят якобы момент переброски российского тяжелого вооружения в военно-полевой лагерь близ деревни Клинцы в Брянской области, расположенный примерно в 45 километрах от границы с Украиной.

Владимир Путин сосредоточил вблизи границы более 100 тысяч военнослужащих в ходе пугающей эскалации враждебности в отношениях между двумя странами в последние месяцы.

Между тем, 17 декабря в России отмечается ежегодный День ракетных войск стратегического назначения.

Говоря стратегическом ракетном комплексе "Сатана-2", также известном как "Сармат", генерал-полковник Каракаев заявил: "Начиная с 2022 года, планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса "Воевода" стационарного базирования и его замена на "Сармат"".

Как заявляет в Кремле, эта ракета, скорость которой составляет 25550 километров в час, способна доставить 10-15 боеголовок весом до 10 тонн в любую точку мира, пролетая и над Северным, и над Южным полюсами.

Она обладает способностью маневрировать в атмосфере по непредсказуемой траектории, благодаря чему "вероятность преодоления всех существующих и перспективных систем ПРО практически стопроцентная".

Каракаев отметил, что Запад также работает в этом направлении, и пообещал, что для того, опередить Запад, Россия будет продолжать разработку гиперзвуковых ракет, развивающих высокую скорость, которая позволит им обходить современные системы противоракетной обороны.

Он сказал: "Мы должны это понимать и идти дальше в гиперзвуковом оружии.

К тому моменту, когда они найдут противоядие, у нас должно быть найдено другое решение в этом.

И сегодня мы над этим работаем. Разработки есть, есть наработки.

Я думаю, что и эта задача нам по плечу".

Неудержимый убийца

Москва также ясно дала понять, что в следующем году она проведет более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которые способны долететь в любую точку земного шара.

Это значительно отличается от 25 таких пусков, проведенных за последние пять лет, что свидетельствует о том, насколько "интенсивным обещает быть предстоящий год".

Западные лидеры предостерегли Россию от вторжения на Украину, что, по их словам, было бы "стратегической ошибкой", и пригрозили ввести против Москвы беспрецедентные санкции.

Последние передвижения войск, которые зафиксировал телеграмм-канал "Записки охотника", были восприняты как стягивание войск тяжелого вооружения в военно-полевые лагеря в районе деревни Клинцы.

Напряженность достигла точки кипения

Наблюдатели видят эшелоны с танками. Россия решительно заявила, что имеет право перемещать войска по своей собственной территории, и отрицает наличие у нее планов вторжения на Украину.

Запад выразил глубокую озабоченность по поводу численности российских войск, сосредоточенных в Воронежской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что "у России нет агрессивных намерений".

"[Мы] неоднократно уже говорили, что на своей суверенной территории мы имеем полное право перемещать воинские соединения по собственному усмотрению", - заявила она.

Но при этом она заявила, что НАТО "делает все, чтобы дестабилизировать обстановку на континенте и подорвать основы европейской безопасности".


Уилл Стюарт (Will Stewart)

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