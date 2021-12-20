США реагируют оперативнее на нынешний кризис вокруг Украины, чем в 2014 году - ТВ

На урегулирование ситуации остается около четырех недель, полагают в Белом доме

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден приказал своей администрации действовать без промедлений, когда американское разведывательное сообщество минувшей осенью зафиксировало первые признаки подготовки РФ возможного вторжения на Украину, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"То, что мы делаем, является заранее просчитанным", - заявил источник.

Он утверждал, что, хотя до возможного нападения оставалось еще несколько месяцев, Байден распорядился, чтобы команда по нацбезопасности США использовала все средства с целью удержать Россию от вторжения.

"Но у нас есть только диапазон примерно в четыре недели от нынешнего момента, чтобы справиться, добавил он", - отмечает CNN.

По данным телеканал, контрмеры Вашингтона начались с визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, который предостерегал российское руководство от вторжения на Украину, и продолжились угрозами новых санкций.

"Санкции, введенные против России в 2014 году, были во многом направлены на препятствование развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу конкретных фирм, которыми владело российское государство, путем ограничения их доступа к американским рынкам капитала и технологиям", - цитирует телеканал слова представителя Белого дома.

Однако теперь, по его словам, речь идет о санкциях, которые "привели бы к всеобъемлющим, немедленным и значительным издержкам для российской экономики, их (России - ИФ) финансовой системе".

В свою очередь CNN напоминает, что американское разведывательное сообщество подвергалось критике в 2014 году, когда по словам некоторых конгрессменов США, оно не смогло предсказать присоединение Крыма к России. Но в настоящее время, по словам бывшего высокопоставленного представителя НАТО, ушедшего в отставку в сентябре 2021 года, разведка США гораздо активнее делится с Украиной данными о планах РФ. По словам экс-сотрудника НАТО, сейчас украинское правительство "более надежный партнер", нежели раньше.

Ряд дипломатов также заявили CNN, что США уже на ранних этапах предоставляли необычайно детальные разведданные по ситуации партнерам в НАТО, G7, Европе.

Бывший высокопоставленный представитель НАТО заверил телеканал, что США ныне имеют больше возможностей лучше понимать складывающуюся обстановку.

"У нас есть более мощные разведывательные возможности, усиленное присутствие на востоке, более качественные спутниковые снимки, больше политической сплоченности. Это позволяет США и их союзникам быть предупрежденными заранее - гораздо лучше, чем в 2014 году", - заверил он.

В то же время бывшие и нынешние официальные лица говорили CNN, что видят уже имевшие место ошибки, и что есть указания на то, будто РФ не воспринимает всерьез угрозы США.

"Из Белого дома все еще поступают противоречивые сигналы, а также пара непроизвольных ошибок, которым должен достаточно радоваться Кремль", - заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, командовавший американскими сухопутными силами в Европе с ноября 2014 по декабрь 2017 года.

В качестве примера он привел объявленное в декабре решение США не отправлять войска на Украину.

"Я согласен, что сейчас не время для военной акции США. Но зачем объявлять это? Это по сути была уступка, когда Кремль только наращивал свои требования", - сказал он.