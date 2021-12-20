Войти
Интерфакс-АВН

США реагируют оперативнее на нынешний кризис вокруг Украины, чем в 2014 году - ТВ

286
0
0
Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне.
Источник изображения: © Fotolia / Andrea Izzotti

На урегулирование ситуации остается около четырех недель, полагают в Белом доме

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден приказал своей администрации действовать без промедлений, когда американское разведывательное сообщество минувшей осенью зафиксировало первые признаки подготовки РФ возможного вторжения на Украину, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"То, что мы делаем, является заранее просчитанным", - заявил источник.

Он утверждал, что, хотя до возможного нападения оставалось еще несколько месяцев, Байден распорядился, чтобы команда по нацбезопасности США использовала все средства с целью удержать Россию от вторжения.

"Но у нас есть только диапазон примерно в четыре недели от нынешнего момента, чтобы справиться, добавил он", - отмечает CNN.

По данным телеканал, контрмеры Вашингтона начались с визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, который предостерегал российское руководство от вторжения на Украину, и продолжились угрозами новых санкций.

"Санкции, введенные против России в 2014 году, были во многом направлены на препятствование развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу конкретных фирм, которыми владело российское государство, путем ограничения их доступа к американским рынкам капитала и технологиям", - цитирует телеканал слова представителя Белого дома.

Однако теперь, по его словам, речь идет о санкциях, которые "привели бы к всеобъемлющим, немедленным и значительным издержкам для российской экономики, их (России - ИФ) финансовой системе".

В свою очередь CNN напоминает, что американское разведывательное сообщество подвергалось критике в 2014 году, когда по словам некоторых конгрессменов США, оно не смогло предсказать присоединение Крыма к России. Но в настоящее время, по словам бывшего высокопоставленного представителя НАТО, ушедшего в отставку в сентябре 2021 года, разведка США гораздо активнее делится с Украиной данными о планах РФ. По словам экс-сотрудника НАТО, сейчас украинское правительство "более надежный партнер", нежели раньше.

Ряд дипломатов также заявили CNN, что США уже на ранних этапах предоставляли необычайно детальные разведданные по ситуации партнерам в НАТО, G7, Европе.

Бывший высокопоставленный представитель НАТО заверил телеканал, что США ныне имеют больше возможностей лучше понимать складывающуюся обстановку.

"У нас есть более мощные разведывательные возможности, усиленное присутствие на востоке, более качественные спутниковые снимки, больше политической сплоченности. Это позволяет США и их союзникам быть предупрежденными заранее - гораздо лучше, чем в 2014 году", - заверил он.

В то же время бывшие и нынешние официальные лица говорили CNN, что видят уже имевшие место ошибки, и что есть указания на то, будто РФ не воспринимает всерьез угрозы США.

"Из Белого дома все еще поступают противоречивые сигналы, а также пара непроизвольных ошибок, которым должен достаточно радоваться Кремль", - заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, командовавший американскими сухопутными силами в Европе с ноября 2014 по декабрь 2017 года.

В качестве примера он привел объявленное в декабре решение США не отправлять войска на Украину.

"Я согласен, что сейчас не время для военной акции США. Но зачем объявлять это? Это по сути была уступка, когда Кремль только наращивал свои требования", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
22.06.2021
Главред (Украина): почему США никогда не сдадут Украину России
16.10.2019
СНГ: потерянный мир
10.06.2019
Donya-e Eqtesad (Иран): состязания российских военных летчиков в Крыму – специально для НАТО
19.09.2016
Аналитик Forbes назвал пять причин, почему США проиграют войну с Россией
02.07.2014
Украинский ВПК: цена прекращения сотрудничества с РФ
23.03.2009
Судьба ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия