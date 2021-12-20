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Интерфакс-АВН

Китайский авианосец "Ляонин" и корабли сопровождения выходят на учения в Тихий океан - СМИ

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Соединение ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» постоянно участвует в боевых учениях. Фото с сайта www.81.cn
Соединение ВМС НОАК во главе с авианосцем «Ляонин» постоянно участвует в боевых учениях. Фото с сайта www.81.cn.

Гонконг. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Группа кораблей ВМС КНР, возглавляемая первым китайским авианосцем "Ляонин", совершает переход в Тихий океан для последующих учений, сообщает в воскресенье издание South China Morning Post (SCMP).

Ранее на этой неделе группа прошла через пролив Мияко, разделяющий японские острова Мияко и Окинава. В состав флотилии, не являющейся полноценной авианосной ударной группой, кроме авианосца, входят эскадренный миноносец типа 055, фрегат типа 054 и корабль снабжения Hulun Lake.

Тем временем, по данным издания, авианосная группа США во главе с авианосцем Ronald Reagan возвращается из Тихого океана в порт приписки в Йокосука (Япония), а группа, возглавляемая авианосцем Carl Vinson теперь находится в Индийском океане у северо-западных берегов Австралии.

SCMP напоминает, что на данный момент ВМС КНР располагают двумя авианосцами, строительство третьего близко к завершению. Китайские авианосные ударные группы предназначены для действий вне "первой островной линии", которая проходит от Японии до Малайского полуострова и включает в себя Тайвань. Задача этих групп, отмечает SCMP, не допустить вмешательство иностранных сил в случае операции Пекина против Тайваня.

Ранее командование КНР разместило универсальный десантный корабль типа 075 (вертолетоносец) в зоне ответственности Южного командования театра военных действий НОАК; второй подобный корабль должен быть размещен в подчинении Восточного командования театра военных действий, которое следит за ситуацией в Тайванском проливе. SCMP отмечает, что такой корабль может стать опорой для ударов подразделений первого эшелона НОАК в регионе.

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Австpалия
Индия
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США
Тайвань
Япония
Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения
Тип 055
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