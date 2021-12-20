Бронеавтомобиль «Тигр-М» - высокоэффективная армейская машина

Модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М» были использованы в тактико-специальном занятии спецназовцев 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

Как сообщили в Минобороны РФ, военнослужащие отработали действия по обнаружению и уничтожению полевого лагеря условного противника. «Тигр-М» признаётся военными и экспертами как высокоэффективная армейская машина для разведки, патрулирования, сопровождения колонн и огневой поддержки войск.

Усовершенствованный «Тигр» в российской армии представлен многоцелевой моделью, модификацией для спецназа и автомобилем в варианте багги.

Спецназовцы 49-й общевойсковой армии применили модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М» на занятии по поиску и уничтожению полевого лагеря условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе мероприятия, проходившего в Краснодарском крае, отрабатывались рейдовые и противодиверсионные действия.