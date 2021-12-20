Войти
Военно-промышленный курьер

Бронеавтомобиль «Тигр-М» - высокоэффективная армейская машина

198
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М» были использованы в тактико-специальном занятии спецназовцев 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

Как сообщили в Минобороны РФ, военнослужащие отработали действия по обнаружению и уничтожению полевого лагеря условного противника. «Тигр-М» признаётся военными и экспертами как высокоэффективная армейская машина для разведки, патрулирования, сопровождения колонн и огневой поддержки войск. 

Усовершенствованный «Тигр» в российской армии представлен многоцелевой моделью, модификацией для спецназа и автомобилем в варианте багги. 

Спецназовцы 49-й общевойсковой армии применили модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М» на занятии по поиску и уничтожению полевого лагеря условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В ходе мероприятия, проходившего в Краснодарском крае, отрабатывались рейдовые и противодиверсионные действия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.12.2019
Новейшие бронеавтомобили "Тигр-М" поступили на российскую базу в Абхазии
28.08.2018
"Армия" и "Неделя нацбезопасности" в Подмосковье приняли миллион гостей
04.06.2018
Всеармейский конкурс "Военное ралли" впервые стартовал в Туве
03.01.2017
Минобороны РФ опубликовало видео применения боевых роботов "Соратник" и "Нерехта"
20.11.2015
Минобороны увеличит боевой состав ракетных войск и артиллерии сухопутных войск
09.02.2012
Интерполитех-2011. Политехнический зачет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 06:03
  • 96
Извольте разоружиться
  • 20.12 03:06
  • 1
Американский политолог: корень напряженности между РФ и США - эксплуатация слабости России Вашингтоном в 90-х
  • 20.12 02:50
  • 3
Исполнимы ли мечты о расширении России
  • 20.12 02:43
  • 8
Forbes: устаревшая артиллерия и дефицит боеприпасов не позволят Украине победить Россию
  • 20.12 01:56
  • 1
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 01:38
  • 4
"Швабе" создал новый тепловизионный прицел - "Ростех"
  • 20.12 01:36
  • 1
Импортозамещение серверов в РФ почти провалилось
  • 19.12 21:03
  • 184
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 19.12 19:05
  • 8
Фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" вышел в море на ходовые испытания обновленных систем корабля
  • 19.12 17:20
  • 339
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 19.12 05:55
  • 32
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 19.12 05:50
  • 39
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 19.12 05:49
  • 1119
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 19.12 02:09
  • 1
Беспилотный "Охотник" приспособили для уничтожения воздушных целей
  • 18.12 23:19
  • 7
Китай продает советский авианосец. Среди возможных покупателей - Россия и Индия