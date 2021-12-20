Министр обороны Украины заявил, что Киеву необходимо не только оборонительное, но и наступательное оружие

Киев. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина желает получить от западных партнеров не только оборонительное оружие, но и наступательное, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Киев нуждается в такой помощи в связи с "реальной угрозой полномасштабного наступления России", сказал Резников после встречи с министром обороны Дании Трине Брамсеном, его слова приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства.

Он уточнил, что имеет в виду не только защитное, но и наступательное оружие. "Если они будут понимать, что цена этого наступления, агрессии для них будет непомерной, они на него не отважатся", - добавил министр обороны.

"Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет", - отметил Резников.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 9 декабря на брифинге перед военными атташе иностранных государств заявил, что информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью, а военная деятельность, осуществляемая на национальной территории, не требует уведомления.