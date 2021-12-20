Бронированный противогаз – российское изобретение

Такой противогаз может защитить военнослужащих от радиационного, химического и бактериологического заражения, а также от ударов и осколков. По бокам шлема расположены специальные съемные фильтры, которые обеспечивают защиту органов дыхания.

Сотрудники 27-го научного центра Министерства обороны России запатентовали противогаз-бронешлем, который обеспечивает надежную защиту носителя от различных угроз.

Документ описания изобретения опубликован на сайте Федерального института промышленной собственности.

В нем отмечается, что «изобретение относится к средствам индивидуальной защиты человека, а именно к области вооружения и экипировки».

«При несомненных достоинствах предложенного устройства оно не универсально и не может обеспечить военнослужащему вариабельный уровень защиты в соответствии с типом примененного оружия массового поражения и изменения значений его поражающих факторов в динамике использования данного средства, что обусловлено недостатками конструкции данного аналога», — утверждается в публикации.

Среди них отмечают: два фильтра в передней части лицевой маски, необходимость постоянного использования противогаза без наличия радиоактивного, химического и биологического заражения, жесткое крепление подмасочника, пишет Sibnet.ru.

Уникальный противогаз также оснащен приспособлением для безопасного приема жидкостей, прочным забралом и переговорным устройством. Предполагается, что первыми новинку получат военнослужащие Росгвардии.