Глава МИД Белоруссии подтвердил готовность разместить ядерное оружие в ответ на угрозы со стороны НАТО

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве.

Минск. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic.

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - цитирует Макея госагентство БелТА в субботу.

Глава белорусского МИДа, в частности, отметил наращивание сил НАТО в Украине.

"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", - заявил министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в начале декабря, что заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия можно расценивать как предостережение Западу.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал он 1 декабря на "правительственном часе" в Совете Федерации. По его словам, в частности, когда в Германии формировалась новая коалиция, со стороны некоторых лиц звучали требования вывода ядерного оружия с территории Германии, а генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о возможности передвижения ядерного оружия на восток. "Что еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода безрассудство все-таки остановилось? Я думаю, Александр Григорьевич Лукашенко реагировал именно на эти заходы", - сказал Лавров.