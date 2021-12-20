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Интерфакс-АВН

Турция поставила Киргизии ударные беспилотники Bayraktar - пресс-служба киргизского президента

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Ударный беспилотный дрон Bayraktar TB2
Ударный беспилотный дрон Bayraktar TB2.
Источник изображения: © EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

Бишкек. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Турецкие ударные беспилотники Bayraktar ("Байрактар") поступили на вооружение Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии, сообщает пресс-служба киргизского президента в субботу.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров осмотрел беспилотные летательные аппараты "Байрактар", поступившие на вооружение пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности республики", - говорится в сообщении.

Главе государства рассказали о системе управлениями этими аппаратами и продемонстрировали их работу, отметили в пресс-службе.

"Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ", - заявили в пресс-службе.

Киргизия стала первой страной Организации договора о коллективной безопасности, закупившей турецкие беспилотники. В Киргизии расположена российская авиабаза "Кант".

До этого сообщалось, что Bayraktar TB2 закупил Азербайджан и применял эти беспилотники во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

В сентябре этого года сообщалось, что беспилотники Bayraktar демонстрировались в Ашхабаде на параде по случаю 30-летия Туркмении.

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