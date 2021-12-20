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Интерфакс-АВН

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1942 аппаратов

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Источник изображения: naked-science.ru

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - ИНТЕРФАКС - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту партию из 52 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешный вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 04:41 по времени Восточного побережья США (в 12:41 мск) со стартового комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1942 космических аппаратов весом 290 кг каждый. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 15,5 минут после запуска 52 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 341 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

Это уже 34-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 18-й в текущем году. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 3 декабря.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 11-й раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в 645 км от стартовой площадки на базе Ванденберг.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны будут выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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