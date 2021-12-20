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ТАСС

Совместное патрулирование провели Ту-22М3 ВКС РФ и истребители СУ-30СМ Белоруссии и России

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Российские Ту-22М3 патрулируют небо над Белоруссией
Российские Ту-22М3 патрулируют небо над Белоруссией.
Источник изображения: РИА Новости

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Белоруссии и России провели совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства. Патрулирование осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Беларуси и России", - отмечается в сообщении белорусского оборонного ведомства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
Ту-22М
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