Пожар причинил крупный ущерб строящемуся в Петербурге кораблю - СК

Возбуждено уголовное дело

Санкт-Петербург. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело возбуждено в Петербурге после пожара на территории судостроительного завода "Северная верфь", сообщила журналистам в субботу представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба)", - сказала Марковская.

"Следствием установлено, что 17 декабря 2021 года примерно в 18 часов на 5 стапеле, расположенном на территории судостроительного завода "Северная верфь", произошло возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба", - сообщила она.

Следователи Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте продолжают осмотр места происшествия, допрашивают работников завода, свидетелей. Назначены экспертизы.

Как сообщалось, в пятницу вечером на стапелях завода "Северная верфь" загорелся строящийся корвет "Проворный" проекта 20385.

Возгорание было локализовано в 22:49. Пострадали три человека, двое из них доставлены в больницу.

Прокуратура Петербурга и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начали в связи с пожаром проверку.

Пресс-служба "Объединенной судостроительной корпорации" в пятницу сообщила, что для выяснения всех обстоятельств возгорания на корвете проекта 20385 создается комиссия.

На строящемся корвете "Проворный" нет вооружения, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе. "Корабль строится. На нем нет ни вооружения, ни экипажа", - сказал источник.

Газета "Известия", ссылаясь на источник, сообщила, что при пожаре корпус корвета не получил повреждений, однако серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385.

Головной корвет проекта - "Гремящий" недавно усилил Тихоокеанский флот РФ. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

Сообщалось, что корвет "Проворный" строится "Северной верфью" также для Тихоокеанского флота.

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В прошлогоднем отчете "Северной верфи" говорится, что предприятие потратило 116,5 млн рублей на мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

В отчете также говорится, что срок спуска на воду корвета "Проворный" отложили в связи с несколькими факторам, в том числе "переносом срока сдачи корабля государственным заказчиком на 2022 год".