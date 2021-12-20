Тема подключения Китая к консультациям РФ-США по стратстабильности не возникала в ходе последних контактов с Вашингтоном - Рябков

В Москве полагают, что у Пекина и Вашингтона есть отдельный канал для обсуждения контроля над вооружениями

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Тема подключения Китая к российско-американским консультациям по стратстабильности не возникала в ходе контактов с Вашингтоном, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я видел сообщения о том, что влиятельные эксперты, в том числе отставники и аналитики несколько материалов о китайском факторе опубликовали, и это, конечно, создает определенный фон и контекст. Но в ходе тех встреч и обсуждений, просто коммуникаций, что называется, которые у нас состоялись в уходящем году с США после июньской встречи президентов, эта тема не возникала", - сказал замминистра.

"Я понимаю так, что у США есть определенные каналы для обсуждения тематики контроля над вооружениями с Пекином, есть пятисторонний формат - ядерная пятерка, которая проводит полезные мероприятия. И сейчас на подходе к обзорной конференции по ДНЯО такая работа тоже идет достаточно интенсивно. Я надеюсь, будут некоторые результаты, о которых мы на конференции или в привязке к ней объявим. И Китай там очень активно, деятельно участвует. То есть недостатка в площадках нет", - отметил Рябков.

Он продолжил: "Что касается конкретно нашего стратегического диалога, диалога по стратстабильности с США, то там китайский фактор, что называется, всплывает с подачи американцев, но наша линия прежняя - мы уважаем позицию КНР и считаем это суверенным выбором данной страны, так же, впрочем, как и Великобритании, и Франции, в участии которых в этом процессе мы очень заинтересованы".