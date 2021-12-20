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Интерфакс-АВН

Российские корабли с "Калибрами" отработали слежение за подлодкой в Средиземном море

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Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев"
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев".
Источник изображения: © Фото : Пресс-служба ВМФ

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипажи фрегата "Адмирал Григорович" и патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" провели комплекс учений с палубной авиацией в Средиземном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) в субботу.

"В соответствии с планом боевой подготовки летчики вертолётов Ка-27ПС, базирующихся на кораблях, провели ряд плановых тренировок в море по поиску и слежению за подводной лодкой, а также по поиску людей, оказавшихся за бортом корабля", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что также летчики во взаимодействии с экипажами отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу кораблей, провели тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов, а также выполнили проверку всех систем авиационных комплексов.

"Адмирал Григорович", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") - головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат также вооружен ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 или Ка-31.

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 построен на Зеленодольском заводе имени Горького и спущен на воду в 2017 году. Основным ударным вооружением кораблей данного проекта являются крылатые ракеты "Калибр-НК".

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

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Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Ка-27
Ка-27ПС
Ка-31
Компании
Алмаз-Антей
ЗДЗ Горького
Новатор ОКБ
Проекты
1135 Буревестник
22160
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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