NI: успехи России в области новейших вооружений помогут ей разгромить морского гиганта США

Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду на АО "Производственное объединение "Севмаш" в Северодвинске.

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС США (CSG), которую еще называют "ковчегом демократии", больше не кажется России неудержимым морским гигантом. Об этом пишет обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.

Как отмечает автор, между двумя странами существует принципиальное различие в понимании того, что представляет из себя военно-морская мощь.

Россия во всех ее воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе, пояснил журналист.

По его словам, Россия не обладает собственной авианосной ударной группой и не планирует обзаводиться ей в ближайшем будущем, однако в Москве прекрасно понимают масштаб угрозы, которую представляют АУГ противника.

Тем не менее российские эксперты уверены, что последние достижения в области новейших оружейных технологий позволят получить инструменты для нейтрализации этих формирований в случае крупномасштабной войны с НАТО.

В частности, обозреватель упоминает новую крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон" и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон".