Министры обороны США и ФРГ обсудили сотрудничество в противостоянии политике России в Восточной Европе - Пентагон

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США Ллойд Остин и Германии Кристина Ламбрехт в ходе телефонной беседы обсудили вопросы, касающиеся противодействия политике России в Восточной Европе, сообщил Пентагон.

"Они обсудили свою приверженность совместной работе по всему спектру проблем, включая противодействие дестабилизирующим действиям России в Восточной Европе", - говорится в сообщении.

В нём отмечается, что министры также отметили необходимость "обеспечения единства альянса НАТО, поддержания положительной динамики инвестиций в оборону и расширения сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе".