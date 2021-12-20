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Интерфакс-АВН

Министры обороны США и ФРГ обсудили сотрудничество в противостоянии политике России в Восточной Европе - Пентагон

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Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне.
Источник изображения: © AP Photo / Susan Walsh

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США Ллойд Остин и Германии Кристина Ламбрехт в ходе телефонной беседы обсудили вопросы, касающиеся противодействия политике России в Восточной Европе, сообщил Пентагон.

"Они обсудили свою приверженность совместной работе по всему спектру проблем, включая противодействие дестабилизирующим действиям России в Восточной Европе", - говорится в сообщении.

В нём отмечается, что министры также отметили необходимость "обеспечения единства альянса НАТО, поддержания положительной динамики инвестиций в оборону и расширения сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе".

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Страны
Германия
Россия
США
Проекты
NATO
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