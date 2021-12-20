Большинство специалистов Договора по открытому небу могут покинуть ВС РФ

По словам одного из офицеров Воздушно-космических сил в отставке, "перспективы туманны" как у людей, так и у самолетов, задействованных в реализации договора

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Большинство уникальных военных специалистов, работавших над реализацией Договора по открытому небу (ДОН), могут покинуть ряды Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС рассказал офицер Воздушно-космических сил в отставке, который был непосредственным участником реализации договора с российской стороны.

"Вооруженные силы РФ с выходом из договора теряют ценных специалистов. Так как для таких задач нельзя просто посадить летчика или штурмана из военно-транспортной авиации, например, - задача очень специфическая. И, насколько мне известно, 90% этих людей собираются покинуть ряды ВС РФ", - сказал он.

По его словам, перспективы туманны как у людей, так и у самолетов, задействованных в реализации договора. "Это специальные самолеты и специальные подготовленные люди. Если для летчиков еще, возможно, и найдутся задачи, то для других специалистов - вряд ли", - подчеркнул он.

Собеседник агентства считает, что в настоящее время никто не будет заниматься переоборудованием или переоснащением специальных самолетов для ДОН - это "слишком дорого и сложно". "Скорее всего, они в лучшем случае будут выполнять некие транспортные задачи, а новейшие и дорогие Ту-214, возможно, получится использовать для аэрофотосъемки над территорией России", - считает специалист.

Как отметил еще один собеседник агентства, знакомый с ситуацией, специальную эскадрилью самолетов Ан-30, базирующуюся на авиабазе в Кубинке, возможно, передислоцируют на военный аэродром ВВС России, расположенный в деревне Шаталово Смоленской области, а может и расформируют. "Минимум год Кубинку никто трогать не будет, в том числе специалистов, которые были задействованы в реализации договора". - сообщил источник.