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ТАСС

ЦКБ им. Алексеева построило 16 судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" за пять лет

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Судно на подводных крыльях (СПК) Валдай 45Р. Источник: sdelanounas.ru.

Также к концу года планируется заложить четвертый обновленный "Метеор 120Р"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Р. Е. Алексеева за последние годы построило 16 скоростных речных пассажирских судов на подводных крыльях "Валдай 45Р". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия в преддверии 105-летия со дня рождения создателя экранопланов и судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева.

"ЦКБ по СПК благодаря поддержке Минпромторга РФ и своего стратегического партнера АО "НПП "Радар ммс" за пять лет смогло возродить проектирование скоростных пассажирских судов на подводных крыльях и их строительство на собственной компактной и современной верфи. К концу 2021 года построено 16 скоростных речных пассажирских судов на подводных крыльях "Валдай 45Р", - привели в пресс-службе слова председателя совета директоров - генерального конструктора ЦКБ по СПК Георгия Анцева.

Также к концу года планируется заложить четвертый обновленный "Метеор 120Р".

Авторский коллектив ЦКБ по СПК им. Алексеева и "Радар ммс" 16 декабря получил премии правительства РФ в области науки и техники по итогам 2021 года. Награды получили заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев; исполнительный директор АО "НПП "Радар ммс" Иван Анцев и ведущий специалист компании Алексей Ходьков. Также наград удостоены генеральный директор ЦКБ по СПК Сергей Итальянцев и сотрудники бюро.

"Валдай 45Р" и "Метеор 120Р"

Работа над созданием СПК "Валдай 45Р" идет в рамках госпрограммы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". "Валдай 45Р" способен обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа, и предназначен для эксплуатации на полноводных реках России от центральной части до Дальнего Востока. Длина судна составляет 21,3 м, ширина - 5,2 м. Пассажировместимость - 45 человек. Судно способно развивать скорость 65 км/ч, дальность плавания достигает 400 км, экипаж - два человека.

Головное судно "Метеор 120Р" нового поколения спустили на воду в Нижегородской области в начале августа 2021 года. Оно было построено по заказу Ханты-Мансийского автономного округа. Контракт на поставку двух "Метеоров" подписан в 2019 году, второе судно планируется передать Югре в 2022 году.

"Метеор 120P" - скоростное пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 120 человек на расстояние до 600 км со скоростью до 80 км/ч. Повышенный до озерного класс мореходности делает возможными перевозки пассажиров по полноводным рекам, озерам и водохранилищам.

18 декабря 2021 года исполняется 105 лет со дня рождения советского кораблестроителя и конструктора Ростислава Алексеева - человека, создавшего первые в мире пассажирские суда на подводных крыльях и экранопланы.

ЦКБ им. Алексеева продолжает работу над новыми экранопланами. Предприятием разработано более 40 проектов экранопланов различного назначения, в том числе первые суда на подводных крыльях "Ракета", "Метеор", а также не имеющие мировых аналогов пилотируемые модели первых экранопланов, в частности КМ ("Каспийский монстр"), "Лунь" и "Орленок". Построено свыше 30 единиц этой техники.

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