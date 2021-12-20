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По стопам линкора «Новороссийск» - почему сгорел новейший стелс-корвет «Проворный»

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Пожар на корвете «Проворный»
Пожар на корвете «Проворный».
Источник изображения: vpk-news.ru

Пока непонятен объем ущерба корвету «Проворный», на котором поздно вечером удалось локализовать пожар.

«Это еще предстоит выяснить. После того, как пожарные завершат свою часть работ, на корабль должны попасть специалисты и провести все расчеты», - сообщают разные источники.

СМИ отмечали, что новейший стелс-корвет «Проворный» должны были передать ВМФ России в конце 2022 года. По последним данным, площадь пожара была - более 800 квадратных метров, ему присвоен наивысший ранг по сложности.

Позже оперативные службы сообщили, что удалось локализовать пожар на строящемся на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге корвете «Проворный».

Кроме того, по заявлению МЧС, при тушении пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение.

Прокуратура Петербурга и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начали в связи с инцидентом проверку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
22460 Охотник
Проворный
Компании
МЧС
Северная верфь
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