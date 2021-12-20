По стопам линкора «Новороссийск» - почему сгорел новейший стелс-корвет «Проворный»

Пока непонятен объем ущерба корвету «Проворный», на котором поздно вечером удалось локализовать пожар.

«Это еще предстоит выяснить. После того, как пожарные завершат свою часть работ, на корабль должны попасть специалисты и провести все расчеты», - сообщают разные источники.

СМИ отмечали, что новейший стелс-корвет «Проворный» должны были передать ВМФ России в конце 2022 года. По последним данным, площадь пожара была - более 800 квадратных метров, ему присвоен наивысший ранг по сложности.

Позже оперативные службы сообщили, что удалось локализовать пожар на строящемся на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге корвете «Проворный».

Кроме того, по заявлению МЧС, при тушении пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение.

Прокуратура Петербурга и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начали в связи с инцидентом проверку.